中國富商誤吞魚骨海外動刀6次失敗　切食道100公斤暴瘦至35公斤

中國一名富商長年在加勒比海島國巴巴多斯做生意，幾個月前不小心誤吞魚刺，導致食管穿孔、肺部感染，前後在當地動了6次手術，甚至切除食道，依舊不見好轉，無奈之下急搭機回國求醫。
當地沒有「胃鏡檢查」設備
據《新聞坊》報道，楊先生在巴巴多斯做煙草生意，一年純利潤可以達到2億元人民幣（約2.19億港元），當地盛產海鮮，自己又非常喜歡吃魚，一時不慎，竟將一根「筷子頭」一般大的魚刺吞咽了下去，導致了食管穿孔，肺部也受到了感染。
但令人意想不到的是，當地好幾家醫院竟都沒有「胃鏡檢查」設備，只能「動手術」，前前前後歷經6次開刀，甚至還切除食道，依舊無法根治，備受折磨之下，整個人從100多公斤瘦到只剩35公斤，如同枯槁。
終於恢復進食功能
最終他選擇搭機返國來到上海市胸科醫院求醫，胸外科副主任李志剛醫生評估病情後表示，由於楊先生在海外的幾次治療，已經毀掉正常消化道結構，只能進行二次修復，以結腸取代食道，重新連接消化道，使之能夠重新吃飯和說話。經過系統治療，術後三周楊先生終於恢復進食功能，還可以正常發聲。
醫生提醒，魚刺卡喉容易發生在邊進食邊說笑的時候，多見於兒童和老人，一旦卡喉，千萬不能採用擠壓、吞咽、喝水、灌醋等方法，否則非但起不了作用，還有可能造成更大的危害，建議若無法自行吐出，應及時送醫治療。
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