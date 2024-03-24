內地公司CEO毒殺董事長再害3人　河豚毒素混入益生菌當禮物送

此外，許垚還因工作上的原因與另外2人產生矛盾，經預謀於2020年9月至12月，在2人辦公室內飲品等物品中投毒，前後導致共4人中毒。

法院經審理查明，許垚因公司經營管理事宜與被害人林奇產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日間，在林奇食用物品中投毒，導致林奇中毒死亡。

《紅星新聞》報道，據上海市第一中級人民法院微信公眾號，法院於3月22日上午10時依法公開宣判被告人許垚故意殺人、投放危險物質案，以故意殺人罪對被告人許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對被告人許垚判處有期徒刑6年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

傳奇電玩大亨、「遊族網絡」創辦人兼董事長林奇3年多前遭投毒殺害，兇手為其名下子公司「三體宇宙」前CEO許垚。法院22日宣判，許垚因故意殺人、投放危險物質被判處死刑。

體內汞超標近10倍

綜合《山西晚報》等內媒報道，許垚疑因不滿職位調整，將一瓶內含毒藥、30粒裝的益生菌，送給林奇當禮物，並請林奇的秘書提醒林奇記得服用。林奇服用幾日後吃到毒藥丸，馬上出現噁心、頭疼等不適，並於2020年12月15日入院治療，10天後身亡。警方在林奇體內發現多種毒素，包括汞和河豚毒素。

據悉，除了林奇，林奇的一名助理與「三體宇宙」CEO趙驥龍也遭到投毒。趙驥龍被發現慢性中毒，體內汞超標近10倍。報道稱，許垚與趙驥龍在工作上存在競爭關係，二人長期不睦。

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