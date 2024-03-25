內地出生人數跌 兩年逾兩萬間幼稚園關閉

內地生育率下滑衝擊教育行業，其中幼稚園數量在過去兩年內減少2.04萬間，去年關停的多達1.48萬間。隨着過去幾年的出生率進一步下滑，預料幼稚園招生將繼續面臨困難。
內媒《第一財經》引述教育部數據指，2022年內地共有幼稚園28.92萬間，比上一年減少5,610間，下降1.90%，為2008年來首次負增長，至於2023年再減至27.44萬間。
生育率下滑導致能夠上幼稚園的孩子數量驟減，從歷年出生人口變化看，全面二孩政策實施後，2016年和2017年的出生人數都超過1,700萬人，尤其是2016年達到1,883萬人。但進入到2018年，二孩效應減弱，當年出生人口為1,523萬人，2019年為1,465萬人，2020年為1,200萬人，至2023年更跌至僅902萬人。
2035年約150萬小學教師過剩
廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，從城鄉來看，鄉村和人口流出地區的幼兒園受影響較多。從城市來說，大部分公立幼兒園辦學條件比較好，受影響較小，普通的私立幼兒園受影響會比較大。
幼稚園幼兒數量的減少，料會逐漸波及小學、初中、高中以及大學。北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠指，根據其團隊模型預測，2035年全國小學、初中需求數分別為9.28萬和4.79萬間，較2020年分別減少5.14萬和0.38萬間。其中，人口負增長對小學影響比初中要大。他分析，按現行生師比標準，到2035年全國將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩，小學教師需求量過剩較大，初中教師先短缺後過剩。