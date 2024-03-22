內地賣窮網紅被揭平日著靚衫戴貴錶　度劇本扮山村孤女吸金千萬

內地網紅以悲慘背景作賣點吸金千萬 被爆平日著貴衫戴名錶靠公司打造虛假人設

四川涼山州網紅「涼山孟陽」2018年拍片自稱父母雙亡，自己則輟學留喺屋企照顧弟弟妹妹，並以土豆（薯仔）為食，於是拍攝短片賺取收入，又拍攝自己住喺破舊土坯房，穿上破破爛爛嘅衣服，悲慘經歷感動一眾網民使其迅速走紅；之後，涼山孟陽開始直播帶貨，售賣雪燕、紅花等農產品，粉絲人數於短短幾年就增至386萬。

出售商品多數係批發價購入

不過，有網民大爆涼山孟陽嘅影片及人設都係造假，平日嘅佢並非窮人，反而著貴衫、戴名錶出入高檔場所；又有網民實地到訪涼山孟陽嘅住所，發現其父母仍健在，土坯房係擺拍，以及所售賣嘅農產品發貨地址並唔係涼山，又指涼山孟陽直播所出售嘅商品多數都係喺批發市場低價購入，又包括假冒貨品。

去年5月，涼山市場監管部門對涼山孟陽和另一網紅「涼山阿澤」立案調查，並將案件移送公安進一步調查，最後發現原來佢哋背後有一間公司幫忙編寫假劇本以打造虛假人設。