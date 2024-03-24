內地雙胞胎姐妹失散30年重聚　髮型穿着一模一樣連兒子都同名

內地有對雙胞胎姊妹，因原生家庭問題自小各被不同人家收養，兩人分散30年後重逢相認，不僅發現外貌、喜好相似，就連兒子的名字都不約而同「取名凱文」，讓網友驚嘆「基因力量太強大了」！

綜合內媒報道，姊姊孫葉、妹妹劉豔被兩個家庭分別收養，從此各自生活在不同的世界，姐姐家庭相對開放，孫葉從小就知曉自己身世，心中始終懷着對妹妹的思念與尋親想法。

「食指都伸不直」

成年後，孫葉踏上尋找妹妹的旅程，歷經千辛萬苦，終於在一次偶然的機會中得知了妹妹的住址。當她站在妹妹孩子幼稚園的門口，心中湧動着複雜的情感，既有對未知的期待，也有對重逢的渴望。

當兩人終於相見時，有如跨越了時間和空間的障礙，姊妹倆的髮型、穿着風格如出一轍，神情氣態也是如此相似，甚至「食指都伸不直」，彷彿看見了另一個自己。