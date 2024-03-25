南京參展車輛突啟動撞傷5人 廠方認未開啟展車模式肇禍(有片)

2024南京國際新能源汽車展覽會周日（24日）舉行期間，有參展車輛突然啟動撞傷5人，包括一名小孩。涉事電動車品牌極氪汽車回應稱，因參展車輛管理失誤，未按規定開啟展車模式，導致現場5名觀眾被撞傷。
影片顯示當時展會大廳內一輛灰色車輛直接撞向另一品牌正在展示的一輛新能源車，而灰車駕駛席上有人，車輛旁有帶工作證的人員和一名男童倒地不起。一名自稱孩子家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人，亦有人稱：「展會車輛怎麼可以動呢？」另有指肇事人員已被關到小房子內。
極氪汽車其後回應證實有觀眾受傷，相鄰展台車輛受損，事發後主辦方已清場保障安全。極氪相關工作人員即時報警並將傷者送醫救治，同時積極協助傷者就醫，目前5人均無生命危險，其中3人已出院，仍有2位輕傷者留醫做進一步檢查。該公司正與車展主辦方等相關方，積極協商、妥善處理後續事宜。極氪稱經調查確認，因參展車輛管理失誤，展車未按規定開啟展車模式，車輛當時處於駐車舒享模式且汽車鑰匙在有效使用範圍內，目前已緊急在全國開啟展車自查，避免類似風險。
pic.twitter.com/ogmwlNAPMj 3月24日，什麼人都有，南京2024国际新能源汽车展上，一男子在极氪展台试驾时突然加速撞倒好几个人和几辆车后停在对面比亚迪展台，— fik (@filiklee) March 24, 2024