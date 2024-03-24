商務部長王文濤會見庫克：歡迎蘋果公司繼續深耕中國

中國發展高層論壇開幕前，中國商務部部長王文濤22日先行會見美國蘋果公司CEO庫克（Tim Cook），會中王文濤向蘋果遞出橄欖枝，稱「歡迎繼續深耕中國市場」，並強調中美工商界皆反脫鈎斷鏈。
據《新華社》消息，中國商務部部長王文濤會見美國蘋果公司CEO庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。
稱中國經濟具有強大韌性
王文濤表示，中國經濟具有強大韌性，長期向好的基本面沒有變。中國擁有超大的市場規模，完備的產業體系，高質素的人力資源，以及穩定、開放的營商環境。
中國正在加快發展以創新為主導的新質生產力，在人工智能、雲計算等高技術領域發展前景廣闊，這對包括蘋果公司在內的各國企業意味着巨大的機遇：「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」
反對泛化國家安全概念
王文濤強調，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量：「工商界普遍反對對華脫鈎斷鏈，反對泛化國家安全概念。中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。」
庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴：「蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。」
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