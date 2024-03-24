商務部長王文濤會見庫克：歡迎蘋果公司繼續深耕中國

中國發展高層論壇開幕前，中國商務部部長王文濤22日先行會見美國蘋果公司CEO庫克（Tim Cook），會中王文濤向蘋果遞出橄欖枝，稱「歡迎繼續深耕中國市場」，並強調中美工商界皆反脫鈎斷鏈。

據《新華社》消息，中國商務部部長王文濤會見美國蘋果公司CEO庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

稱中國經濟具有強大韌性

王文濤表示，中國經濟具有強大韌性，長期向好的基本面沒有變。中國擁有超大的市場規模，完備的產業體系，高質素的人力資源，以及穩定、開放的營商環境。

中國正在加快發展以創新為主導的新質生產力，在人工智能、雲計算等高技術領域發展前景廣闊，這對包括蘋果公司在內的各國企業意味着巨大的機遇：「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」