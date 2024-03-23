垃圾桶內驚見「132萬」清潔工急通報　經鑒定原來係呢樣嘢仍獲表揚

記者李宗芳／綜合報導

內地海南海口一名清潔工，日前在路邊垃圾桶內發現一疊「現金」，金額高達30萬人民幣，隨即通報公司，經查這些「錢」實為銀行「練功券」，儘管非真鈔，該清潔工仍因拾金不昧獲頒獎金。

據《央廣網》報道，在海口從事「清道夫」工作的梁愛珠，18日上午在椰海大道作業時，發現一個垃圾桶內有3捆包裝完好、外層印有「壹拾萬元整」的「鈔票」，隨即上報領導並報警。梁愛珠受訪表示，她第一時間想到失主該多著急：「因為錢對大家來說都是有急用的，萬一他家裡有病人，找不到錢治療那怎麼辦呢？我覺得這東西不是我的東西，我一律都不要」。