垃圾桶內驚見「132萬」清潔工急通報　經鑒定原來係呢樣嘢仍獲表揚

記者李宗芳／綜合報導
內地海南海口一名清潔工，日前在路邊垃圾桶內發現一疊「現金」，金額高達30萬人民幣，隨即通報公司，經查這些「錢」實為銀行「練功券」，儘管非真鈔，該清潔工仍因拾金不昧獲頒獎金。
據《央廣網》報道，在海口從事「清道夫」工作的梁愛珠，18日上午在椰海大道作業時，發現一個垃圾桶內有3捆包裝完好、外層印有「壹拾萬元整」的「鈔票」，隨即上報領導並報警。梁愛珠受訪表示，她第一時間想到失主該多著急：「因為錢對大家來說都是有急用的，萬一他家裡有病人，找不到錢治療那怎麼辦呢？我覺得這東西不是我的東西，我一律都不要」。
警方到場瞭解相關情況後，依「現金」外層上標註，前往中國農業銀行海南省分行調查核實，經聯合農行專業人員拆封鑒定，環衛工人撿拾到的人民幣並非真鈔，而是銀行內部使用的點鈔練功券，然這三捆練功券並非中國農業銀行海南省分行流出，具體情況公安機關仍在進一步調查中。
據瞭解，點鈔練功券不是真正的貨幣，沒有貨幣和流通功能，只在金融機構內部培訓等場合使用，以提高員工的點鈔技能。雖然這30萬人民幣並非真鈔，但梁愛珠拾金不昧的精神彌足珍貴。21日上午，梁愛珠所在的環衛公司對她的行為進行了表彰，給予8,000元人民幣現金獎勵，並為其頒發榮譽證書。
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