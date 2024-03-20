廣東13歲男孩性侵8歲女 官方：疑犯送專門學校訓誡教育(更新)

【17:25更新官方回應】廣東清遠市陽山縣政府最新通報指，針對網上有關一名13歲男孩性侵一名8歲女孩後，警方經查依法不予立案的信息，陽山縣迅速成立聯合工作組開展調查處理，經審查，13歲男孩對涉嫌強姦他人的事實供認不諱。根據法律規定因犯案時不滿14歲，不予刑事處罰，縣公安機關依法對疑犯監護人發出《訓誡書》。目前，他被依法送至專門學校進行訓誡教育，相關部門已撫慰女孩及其家屬。後續處理工作仍在進行中。 未滿14歲無法追究刑責 家屬不滿向內媒求助 內媒《澎湃新聞》周二(19日）報道，廣東清遠市陽山縣一名8歲女童被13歲男孩性侵，民警通知受害人家屬，由於對方未滿14歲，無法追究其刑責，決定不予立案。男孩事發後一度被停課，但現在已回校上課，家屬不滿事件不了了之，遂向《澎湃新聞》求助。

陳女士指，其8歲侄女上月26日下午在公園附近一處房子被一名13歲男童性侵。事發後女童的父母報警指控男孩強姦，但周一(3月18日)派出所民警告知男童不滿14歲，認為「符合其他依法不追究刑事責任的情形」，決定不予立案。 陳女士說，女童讀小學二年級，其父母在鎮上做小生意。事發當天下午5、6時左右，女童和讀五年級的姐姐一起去附近的公園玩，期間姐妹倆吵架，姐姐先回家，女童隨後遭男孩侵犯，二人並不認識。 下體有血迹 處女膜破裂 事發後女童下體有血迹，哭著回家告訴父母。父母隨即報警並帶她到醫院檢查，診斷顯示處女膜破裂，「見少量血跡，左大腿內側見兩處淤黑」。