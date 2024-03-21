打羽毛球踩到流浪貓仆到十級傷殘 男子告上庭獲賠35萬全網呻不公

責任誰承擔？中國上海一名吳姓男子去年在羽毛球館打球時，因為不慎踩到流浪貓導致摔倒，構成十級傷殘，氣得對館方和餵食流浪貓的人提告。經過法院審理，判決結果也曝光了。

吳男2023年4月20日和同事到上海一家羽毛球館打球，在殺球落地時，右腳踩到貓咪而摔倒受傷，送醫診斷為右雙踝骨折和右腓骨幹骨折，構成十級傷殘。為此，他向羽毛球館所屬公司和餵養流浪貓的肖某提告，求償35萬人民幣。 對此，肖某辯稱雖然有餵貓咪，但貓咪不是他所飼養。同事則表示，肖某會固定餵食流浪貓，還會帶去洗澡看病。法院認為，流浪貓和他構成飼養關係，應該承擔責任，而羽毛球館所屬公司，對經營的場地也有保障安全的義務，也得相對地承擔責任。另外，肖某第2次庭審時，經法院合法傳喚無正當理由拒不到庭，代表放棄相應的訴訟權利，產生的法律後果由其自行承擔。