湖北無臂男無帶證被拒免費坐地鐵　職員：要確認是否殘疾

湖北武漢一名殘疾男子，近日搭乘地鐵體驗無障礙通行服務。不過，外在看來明顯沒有雙臂的他卻被站務人員要求出示「殘疾證」方能免費通行。站務人員的對應在網上引發熱議。

據內媒《後浪視頻》，影片畫面顯示，該男子雙手明顯截肢，他詢問站務人員：「（未帶證件）這個情況，我們要怎麼證明是殘疾人？」站務人員回應稱，上面明確規定，需要檢驗證件才能放行：「這不是我們（自己）規定的。」男子則不解地詢問：「檢驗證件的目的是什麼？」站務人員則表示：「確定乘客是殘疾人。」

最後自己買了票搭車

該名男子提到，站務人員非要他出示「殘疾證」才能證明是殘疾人士，他最後自己去買了票搭車。他認為，部分殘疾人士本身就不便攜帶和出示證件。

武漢地鐵客服表示，現有的規定是必須出示相關證件核驗後才能享無障礙通行，會反映到相應執管部門進一步考慮可行性。武漢市殘疾人聯合會工作人員稱，殘疾者進站乘車要出示證明，就算有明顯徵狀也需要，強調「這是規定」。