湖北無臂男無帶證被拒免費坐地鐵　職員：要確認是否殘疾

湖北武漢一名殘疾男子，近日搭乘地鐵體驗無障礙通行服務。不過，外在看來明顯沒有雙臂的他卻被站務人員要求出示「殘疾證」方能免費通行。站務人員的對應在網上引發熱議。
據內媒《後浪視頻》，影片畫面顯示，該男子雙手明顯截肢，他詢問站務人員：「（未帶證件）這個情況，我們要怎麼證明是殘疾人？」站務人員回應稱，上面明確規定，需要檢驗證件才能放行：「這不是我們（自己）規定的。」男子則不解地詢問：「檢驗證件的目的是什麼？」站務人員則表示：「確定乘客是殘疾人。」
最後自己買了票搭車
該名男子提到，站務人員非要他出示「殘疾證」才能證明是殘疾人士，他最後自己去買了票搭車。他認為，部分殘疾人士本身就不便攜帶和出示證件。
武漢地鐵客服表示，現有的規定是必須出示相關證件核驗後才能享無障礙通行，會反映到相應執管部門進一步考慮可行性。武漢市殘疾人聯合會工作人員稱，殘疾者進站乘車要出示證明，就算有明顯徵狀也需要，強調「這是規定」。
官方發表道歉聲明
影片在網上曝光後，引發熱議。有網友表示，「沒用的形式主義」、「規矩是死的，人是活的」；但也有網友支持站務人員，認為「沒問題，都是上級規定的」、「出示一下證件有那麽難嗎，乘客和地鐵公司各自遵守規章制度不好嗎？」
對此，武漢地鐵22日在官方微博發表道歉聲明，稱一名殘疾乘客18日乘坐武漢軌道交通未能由特殊通道通行，給乘客帶來不便，對此深表歉意，並稱工作人員現場處置問題不周，未能妥善保障身障人士出行權益。「我們誠懇接受廣大網友的監督指正，我們將持續優化特殊乘客的出行服務保障，歡迎社會各界監督。」
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