湖南縣政協主席嫖娼被捕 官方解畫女方「14歲以上」惹質疑

內媒報道，近日網上流傳湖南省邵陽市洞口縣政協主席尹小龍，上周涉嫌嫖宿幼女被警方控制。不過，官方及後澄清尹小龍的確嫖娼，「但對象是14歲以上，網傳嫖宿幼女一事不屬實」。微博不少網民直斥官方回應，「具體歲數為何不說呢？」、「不是14歲，到底多大呢，就不能說清楚嗎？」

網民斥「具體歲數為何不說清楚？」

綜合內媒報道，尹小龍疑因涉刑案，近日在長沙被警方控制。對此，洞口縣紀委監委工作人員稱，尹小龍涉案的具體情況目前警方還在進一步調查中。