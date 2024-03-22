突擊螺螄粉店揭廚房藏「增臭劑」　巡查員一聞「表情猙獰」反胃狂嘔(有片)

記者陳怡伶／綜合報導 螺螄粉以其獨特氣味得到不少人喜愛。不過，近日內地四川當局突襲一家高評價的螺螄粉外送店時，發現不僅環境髒亂，還找到成分不明的「增臭劑」，讓巡查人員聞了一下便反胃狂嘔。 據央視《新聞縱橫》報道，成都市場監督管理局近日突擊檢查一間外送平台評分4.7、每月銷售量高達4千至5千份的螺螄粉店。該店只有提供外送，沒有內用。沒想到，店內環境髒亂，食材衞生堪憂。巡查員發現店家的容器均許久未清洗，打開容器後更因氣味太臭而面露猙獰表情，反胃狂嘔。更發現櫃子內竟藏有專門給螺螄粉增加臭味的「增臭劑」。目前該店鋪已被勒令暫停營業，等待進一步整改。有媒體致電詢問，店家承認確實因廚房食品安全問題被責令整改，所以暫停營業，但聲稱增臭劑是之前的商家留下來的。

消息曝光後，不少螺螄粉愛好者震驚地表示，「原來我才是蟑螂」、「還有甚麽東西是能吃的嗎？」、「歡迎大家來柳州吃正宗螺螄粉」、「中國的食品安全何時才有放心的環境」。 《中新經緯》報道，在電商平台查詢發現，涉事店家所用的增臭劑價格約為每公斤47.6元人民幣。頁面寫著「每斤螺螄粉湯只需加2g即可」。按照一碗螺螄粉250g的湯底來算，一罐就可以完成500碗螺螄粉的「增臭」工作。 監管人員在店家廚房搜出增臭劑。（圖／翻攝微博@封面新聞） 據悉，螺螄粉是廣西柳州的地方特色小吃，由當地軟韌爽口的米粉，配以酸筍、花生、油炸腐竹等10種配料，再加上豬骨和螺螄熬制成的湯調和而成。多家品牌包含好歡螺、李子柒已先後回應稱自家商品未添加增臭劑。一名柳州當地的螺螄粉商家稱：「在當地，但凡是做實體店的老闆，一定是不會用這種東西的。因為我們的酸筍還有其他的食材都很方便(獲取)，我們是沒看過，也不會去用」。柳州螺螄粉協會秘書長則回應稱：「外地個體戶可能理解不夠透徹，因此使用增臭劑提升風味」。