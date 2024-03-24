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中國
2024-03-24 14:15:29

莫斯科恐襲｜習近平致電普京慰問　內地網民留言「俄羅斯加油」

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莫斯科恐襲｜習近平致電慰問普京

俄羅斯遭遇20年最嚴重恐怖襲擊，國家主席習近平23日上午向俄國總統普京致電慰問電，向遇難者表示深切哀悼，並強調中方反對一切形式的恐怖主義，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

伊斯蘭國承認責任

據悉，位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）驚傳恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，調查部門指已超過200人死傷，極端組織伊斯蘭國（IS）則對外宣稱犯案。

據《新華社》報道，3月23日，國家主席習近平就俄羅斯莫斯科州一音樂廳發生嚴重恐怖襲擊事件，造成重大人員傷亡，向俄羅斯總統普京致慰問電。習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

莫斯科音樂廳遭恐襲至少60死逾百傷，伊斯蘭國承認責任。(AP) 莫斯科當局出動最少3架直升機撲救，並派出最少70輛救護車到場。(AP) 莫斯科當局出動最少3架直升機撲救，並派出最少70輛救護車到場。(AP) 莫斯科當局出動最少3架直升機撲救，並派出最少70輛救護車到場。(AP)

駐華使館感謝支援

此前俄羅斯駐華大使館曾在官方微博發文稱：「我們得到中國人民的哀悼，感謝你們的支援。」帖文附上黑白的使館照表達悼念之意。

評論區湧入大批中國網友留言打氣：「任何針對平民的行為不可忍受。願逝者安息，俄羅斯加油」、「看到遇難者名單裏還有小朋友，真的很難過，特殊時期希望一定加強安檢，平民好無辜」、「願逝者安息，必須抓住兇手以及它們背後的人」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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