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中國
2024-03-22 18:13:33

蘋果上海新店排長龍 大媽踩場斥崇洋媚外：我們有華為（有片）

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蘋果上海新店開幕排長龍 大媽斥崇洋媚外：我們有華為（有片）

蘋果上海新店開幕排長龍 大媽斥崇洋媚外：我們有華為（有片）

美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。但排隊熱潮引起部分民眾不滿，一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」

影片顯示，該名戴著口罩、身穿黃色毛衣和白色外套的大媽，在上海靜安寺新店外辱罵排隊人群「崇洋媚外」。一名排隊民眾反問：「如果真的不合理的話，為甚麼會在中國賣？為甚麼能在上海這麼熱門的地方開這麼大一個店？」這名大媽語氣激動地說：「就是因為有你這樣的敗類才買單的呀！」

一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。（路透社） 美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。（路透社） 美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。（美聯社） 美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。（路透社） 美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。（路透社）

「中國不需要蘋果帶來的就業」

有排隊民眾指「你知道蘋果每年為中國帶來多少就業嗎？」，她憤怒回覆「不需要」，民眾繼續反問「不需要就業是吧？」，她再度激動高呼，「中國不需要！我們有自己的華為！」大媽之後再次指著排隊者怒罵「敗類」，說「喝著先烈的血，做著敗類的事。」語畢，人群傳來鼓掌聲。

影片在網上引發熱議，有網民力挺大媽，指每個中國人都應該有愛國情懷，支持國貨，國家才能更好；但也有人認為，消費者選擇哪個品牌屬個人喜好，不該上綱上綫，更不能片面指用蘋果產品就是崇洋媚外。

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胡錫進：用意識形態排斥蘋果是自毀

相關的影片獲《環球時報》前總編輯胡錫進轉發，他評論稱「這位大媽不可笑，聽到周圍的掌聲了嗎，她是有一些群眾基礎的，我覺得她和她的掌聲也代表了多元的一部分。但是她和她的掌聲，也就是對『崇洋媚外』的定義和怒斥不能成為網上的主流意識形態，而且必須指出，它與國家對外開放的路線嚴重不符。」

胡錫進表示，全社會都在支持華為，推國貨強大，但不意味著要關上國門，用意識形態的力量排斥蘋果和其他外國產品，「那是回頭路，是自毀」。

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