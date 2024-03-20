19歲少年突猝死　父揭兒8個月內賣血16次疑貧血而亡

內地山西一名19歲少年上周五(15日)突然在家中猝死，其父親幫他整理遺物時，發現他竟然在8個月內賣血16次，還發現醫院開立的檢查單，指出兒子患有重度貧血，疑出現造血功能障礙，因此他認為，血漿站需要為兒子的死負責。涉事血漿站表示，公司嚴格按照國家規定工作，如有異議家屬可走法律途徑。
綜合《中國報》等內地媒體報道，山西一名19歲少年15日離世，其父親發現兒子在去世前8個月時間內，竟到血漿站賣了16次血，賣血最短的間隔天數僅有12天。根據少年的手機聊天紀錄發現，他常常會被人接送到「忻州血漿站」賣血，對方每次支付260元到300元人民幣。父親還找到一張醫院開立的檢查單，是少年離世前10天到醫院進行檢查的結果。檢查單上顯示，少年患有重度貧血，疑似出現造血功能障礙，因此父親認為，血漿站需對兒子的意外離世負責。
根據香港紅十字會輸血服務中心網頁資料顯示，18歲或以上成年男士須相隔不少於75天才可捐血一次，每年最多可捐5次。
血漿站：少年符合抽取血漿要求
涉事血漿站忻州天壇生物單採血漿有限公司表示，指出少年符合抽取血漿要求，公司嚴格按照國家規定工作，如有異議家屬可走法律途徑。據指，涉事血漿曾公開宣傳活動「抽血漿送紅包送禮品」、「帶著兄弟來再給200元錢回」。忻州市忻府區委區政府對事件表示高度重視，立即成立跨部門調查處置工作專班展開調查。至19日，忻州市忻府區衞生健康和體育局通報，涉事企業已停業整頓，配合調查，工作專班己進駐涉事企業進行調查核實，結果將依法處理。