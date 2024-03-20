19歲少年突猝死　父揭兒8個月內賣血16次疑貧血而亡

內地山西一名19歲少年上周五(15日)突然在家中猝死，其父親幫他整理遺物時，發現他竟然在8個月內賣血16次，還發現醫院開立的檢查單，指出兒子患有重度貧血，疑出現造血功能障礙，因此他認為，血漿站需要為兒子的死負責。涉事血漿站表示，公司嚴格按照國家規定工作，如有異議家屬可走法律途徑。

綜合《中國報》等內地媒體報道，山西一名19歲少年15日離世，其父親發現兒子在去世前8個月時間內，竟到血漿站賣了16次血，賣血最短的間隔天數僅有12天。根據少年的手機聊天紀錄發現，他常常會被人接送到「忻州血漿站」賣血，對方每次支付260元到300元人民幣。父親還找到一張醫院開立的檢查單，是少年離世前10天到醫院進行檢查的結果。檢查單上顯示，少年患有重度貧血，疑似出現造血功能障礙，因此父親認為，血漿站需對兒子的意外離世負責。