中壯年族的沉默殺手　顱動脈瘤破裂險喪命

一名41歲的王先生，某天下班回家突然感到一陣非常劇烈的頭痛，躺在床上叫不醒，立即送醫急救，才發現腦內動脈瘤破裂，造成廣泛性腦出血，昏迷指數只有3分，在同時進行緊急腦部手術清除血塊及腦血管瘤栓塞手術後，才成功將搶救回來。光田綜合醫院神經外科醫生劉善傑提醒，顱動脈瘤破裂昏迷的死亡率高達九成，且患者在搶救後即使無生命危險，卻可能留下神經性的後遺症。

頭部突發劇痛 竟是動脈瘤破裂

王太太表示，先生是美術教師，平時生活規律，由於在發病前身體都沒有什麼異狀，只有發病的當天開始出現劇烈頭痛的現象，而她在返家後發現先生昏迷不醒，也立即將先生送醫，幸好手術相當成功，目前除了容易頭暈外，也未有太嚴重的後遺症，這才讓她放下心中大石。

劉善傑解釋，顱內動脈瘤通常位在腦部血管分岔處或血管側邊，出現不正常的膨起，像一個小囊泡一樣，而王先生的動脈瘤位於前大腦交通動脈，大約2厘米，但顱內動脈瘤無論大小，只要破裂，就會引起出血性腦中風，是非常危險的病症，死亡率很高，幸好王先生救治時間相當及時，才能順利恢復。