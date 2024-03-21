做運動猝死有3大原因

運動猝死一般在進行體育運動短時間內發生，屬於突發性死亡。聖保祿醫院心臟科專科醫生鄒凱勳指，關於心臟的猝死有3大原因，包括心血管問題、結構性問題及心律不正，提醒高風險人士應定期進行心臟檢查，及早預防，建議在無問題下才進行馬拉松等高強度帶氧運動。
原因一：心血管問題
心血管問題是大家常說的血管閉塞，如果未有及時進行俗稱「通波仔」的球囊冠狀動脈成形術，血液無法流通，就會有猝死的風險。
原因二：結構性問題
結構性出現問題，即是心肌肥厚症，或心瓣出現問題。心臟有4個心瓣，用作防止血液倒流，如果心瓣退化，導致血液無法流通，都會增加猝死的機會。
原因三：心律不正
第三個常見原因是心室撲動，患者在運動時心跳有機會升至逾200下，如血液無法供氧至腦部，就有猝死風險。
一般在正常情況下，心臟對氧分需求比較少，但當我們進行高強度帶氧運動時，身體對氧分的需求變多，心跳加快同時心臟負荷亦會增加，故在運動時，病徵會更加頻密及嚴重，鄒凱勳指：「尤其是心瓣出現問題時，導致血液無法流通至身體，就會有機會猝死。」
預防勝於治療
猝死非常危急，但發生前往往沒有徵兆。鄒凱勳稱，醫生只可提醒病人及早預防，預防勝於治療。「希望可以及早診斷出血管病變、結構毛病或心律不正，確定在沒有問題下，才會建議病人做馬拉松等高強度帶氧運動。除了馬拉松外，其實任何心跳需求高的運動例如打拳，猝死風險亦大。」
鄒凱勳強調，定期檢查非常重要，很多疾病在普通檢查下無法察覺，如果病人有心血管疾病或結構性毛病，就會建議病人進行超聲波測試，觀察有否患上心肌肥厚症或心瓣退化等結構性問題；亦可利用動態心電圖診斷是否有不正常心律，或缺血性轉變。不過心律不正例如心室撲動的患者，有可能在不應該的情況下突然達到200下心跳，提高診斷難度，故病人如有早期猝死家族史，建議盡早做一個結構性檢查、動態心電圖或心血管電腦素描。
安裝除顫器
心律不正又可分為惡性及良性，猝死大部分是由惡性心律不正引起，即心室出現問題，「心房顫動、心房早駁這類型的心律不正，病人出現猝死的機會較低。但如心室出現問題，例如心室撲動，心跳在不應該的情況下亂跳到二百多下，血液無法供氧至腦部，就有機會猝死。」這些情況下醫生一般會建議病人安裝植入式除顫器，安裝過程很簡單，只需兩至三個小時，除顫器能24小時持續地監測心跳速度，一旦心室出現惡性心律不正，除顫器會提供治療包括進行體內電擊，刺激心臟回復正常跳動。