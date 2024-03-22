健康解碼｜「做錯運動」腰背隨時受傷 平衡柔韌性或肌力 減創傷風險

運動除有助強身健體，近年更逐漸成為一股熱潮，不過愛好者就要留意鍛鍊方法，一不小心受傷，隨時韌帶撕裂及骨裂。有骨科專科醫生指出，進行任何運動不能只集中訓練柔韌性或肌肉強度，必須平衡各方能力，否則「去得太盡」，容易扭傷腰部，甚至造成腰椎環韌帶撕裂。 本身是瑜伽教練的張小姐身體柔軟，各種高難度動作也應付自如，卻偏偏在一次拉筋動作中扭傷，由腰部痠痛至雙腳，診斷後證實其腰椎環韌帶撕裂。幸而，她的傷勢不算太嚴重，經過休息及藥物治療，病況轉好，然而她好奇平日自己訓練有素，為何仍會弄傷腰部。

腰部拉傷 韌帶撕裂 坐姿不當、少做運動以及「做錯運動」是導致腰椎環韌帶受傷的常見成因，前兩者或較容易理解，「做錯運動」又是哪方面出錯呢？骨科專科洪煜華醫生指出，腰部訓練講求柔韌性、肌肉強度及持久性，必須平衡這三方面的訓練，以瑜伽這類拉筋性運動為例，較少集中於練力，當肌肉長期處於太過柔軟狀態，缺乏肌肉支撐下，一旦過度伸展就有機會導致受傷。 近年，不少男性熱衷於肌肉訓練，希望成為「大隻佬」；同樣道理，洪醫生指如男士們只著重練力，身體缺乏柔韌性，亦會較容易扭傷腰部，甚至造成骨裂。他認為，進行任何運動也要平衡各方面的能力，如要進行高難度動作或訓練，必須循序漸進，畢竟「每項運動去得太盡也會有受傷風險。」

針對像個案中張小姐這類患者，洪醫生指最重要是透過臨床問症及評估病徵，若然病情相對嚴重，或要接受影像檢查，以確認有否骨裂或壓迫神經線。他說，大約九成個案均以保守治療為主，包括休息，使用口服消炎止痛藥物或外用藥貼，有需要時可以使用「腰封」作固定，4至6星期後待肌肉回復力量，便可進行運動。 外用藥貼 直達患處 有患者或擔心，長期服用消炎止痛藥物或會「傷胃傷腎」，洪醫生指部份藥物的確有這些副作用，患者有需要時可選擇處方消炎止痛藥貼，由於直接貼於皮膚，藥力滲透會更為快速，加上直接吸入體內的系統性劑量較少，出現副作用機會較少，相對安全。有外國研究就指出，外用藥貼可降低藥物入血的濃度，有助減低腸胃不適及心血管事故等傳統口服藥物帶來的健康風險。

至於傷勢相對嚴重的患者，則可透過名為「硬膜外類固醇注射」的微創程序，以減輕腰背及脊椎神經位置的發炎，從而紓緩症狀。洪醫生補充，接受過保守治療超過6星期仍未有好轉，始需要接受相關治療，整個康復期大約2至3個月。 洪醫生強調，運動必須量力而為，建議平日少做運動的市民，每日不妨運動10至15分鐘︰「毋須太過複雜，例如一些平板支撐動作已可，這有助解決很多腰背痛問題。」 備注︰ 洪煜華醫生提醒患者，腰痛的治療方法眾多，各有成效及副作用，應多考慮身體狀況及病徵等，選擇最合適的治療方案。