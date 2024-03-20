健康解碼｜長期病患者及長者 提防感染RSV 接種疫苗加強防護 迎爆發高峰期

每年3月是呼吸道合胞病毒（RSV）肆虐的季節，長者以及一眾患有慢性疾病人士需加倍小心，因為他們一旦受感染，出現併發症及重症的風險較高，有專科醫生指，患有慢性疾病及其他共病人士，應加強自身對RSV病毒的預防，現時就有疫苗可供接種，能在轉季至爆發高峰期前，提供足夠防護。 長期病患人士感染RSV併發症風險高 任何人士也有機會感染RSV病毒，其中長者（尤其患有長期病患）及患有其他共病人士更為高危，感染後出現併發症的風險也會較高。有研究就指，約35%高危人士感染RSV後會併發肺炎；部份個案有可能演變成哮喘，需要長期用藥。

許多RSV患者在發病初期會誤以為是流感所致，內科腫瘤科專科吳劍邦醫生對此表示，流感一般會引起肌肉酸痛及發高燒，RSV則會較多流鼻水情況，要確診感染哪種病毒，患者可以利用試紙進行測試，以及盡早求診。 現時，沒有針對RSV病毒的特效藥物，只能透過紓緩藥物進行對症治療。吳醫生說，大部份患者於病發一星期後會逐漸康復，惟高風險群組因本身有慢性疾病，或會出現繼發性感染，治療時間就需要更長。他提醒，隨著轉季及疫情後戴口罩的情況減少，預料RSV感染個案將有所增加，高危人士應盡早作出預防。

接種疫苗 防呼吸道吸染 所謂預防措施，吳醫生指如今已有疫苗能對RSV病毒作出防護，他引述研究指接種RSV疫苗後，對於60歲以上人士及至少患有一種長期病的長者（包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病）的保護效力約80至95%。即使經歷兩個感染高峰期，亦能預防約80%下呼吸道感染個案︰「對於長者或患有其他共病人士，接種後就算被感染，重症及入院風險也會較低。」而相關疫苗亦適用於慢性疾病患者，提供足夠防護。 有人或會擔心，近年先後接種流感及新冠疫苗，再注射RSV疫苗會否出現更多副作用？吳醫生稱，RSV疫苗經研究證實安全有效，少部份人接種後可能出現肌肉疼痛等副作用，與一般疫苗接種相若，市民毋須太多擔心。如果本身患有長期疾病甚或癌症，建議主動向與主診醫生查詢，以了解何時接種疫苗，務求在爆發高峰期前加強保護。

62歲的張先生（化名）半年前確診肺癌，至今仍然接受化療，自言用藥後抵抗力大不如前。大約數星期前，他開始出現發燒及流鼻水等症狀，最初以為是流感引起，然而緊接下來的氣促及呼吸困難等病徵，迫使他需要入院檢查。結果發現，他感染了RSV病毒，並因此出現繼發性細菌感染，導致肺部「花」了。最終，他需要接受一星期抗生素療程，癌症治療的安排也被迫延後。