切勿輕視兒童發熱咳嗽 併發症可致嚴重後果 惡菌肆虐 天然草本治療可免西藥副作用

踏入轉季時節，加上最近天氣忽冷忽熱，成為繁殖各種惡菌的有利溫床。根據衞生防護中心資料顯示，單是3月本港已出現4宗兒童流行病嚴重個案1，情況令人堪憂。有專家認為重症個案的增加與小朋友抵抗力較低，家長防護意識鬆懈有關，呼籲家長密切留意小朋友的健康狀況，如出現感冒不適症狀時，更不能掉以輕心。 幼童中招有機會變重症 家長切勿掉以輕心 事實上，流行病的徵狀與一般感冒症狀相似，兩者都會出現發熱頭痛、流鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽及疲倦無力等。因此，不少家長在小朋友出現症狀初期都會誤以為是小事而掉以輕心。不過，一旦小朋友中招後，若拖延時間太長，隨時有機會變成重症，後果不容忽視。作為家長，一旦小朋友出現感冒不適症狀，就不應上學及避免前往人多擠迫的地方，對症下藥亦非常重要，以免引發更嚴重的併發症。

小朋友一旦出現發熱、咳嗽和流鼻水等感冒症狀時，不少家長都會選擇服用西藥，然而大多西藥服用後都會產生睡意，甚至抗藥性等其他副作用，對小朋友日常生活或課堂會造成不同程度的影響。家長可考慮讓小朋友服用含成分天然的中成藥，紓緩因感冒所帶來的不適症狀之餘，亦無西藥副作用，也能幫助小朋友抵禦惡菌入侵，一舉多得。 天然草本治療可免西藥副作用 有效紓緩感冒不適 中醫角度認為幼童身體機能尚在發育，體質較弱，肺臟抵禦外邪之力不足，因此容易受外邪入侵，例如︰流行病高峰期間容易中招，於人多密集或課堂間出現同學互相交叉感染等情況。 因此，中醫提倡疏風清熱，化濕和中，由根源入手為小朋友紓緩各種風熱不適症狀，對症下藥。位元堂小兒清感散透過多種天然中藥成分，如菊花、連翹、太子參、板藍根、廣藿香、薄荷、茯苓及陳皮等，為小朋友清熱解毒，消腫止痛，同時健脾益氣。小兒清感散有效緩解各種感冒不適，擊退頭痛發熱、流鼻涕、鼻塞、喉嚨腫痛、咳嗽、疲倦無力6大風熱感冒症狀等。

位元堂小兒皇牌 3 寶 守護小朋友健康 中醫角度而言「百病皆因痰作怪」隨著氣血運行，「痰」可阻礙各個器官運作，因此要令小朋友健康最好的方法莫過於化痰。連續10年榮獲全港銷量冠軍的猴棗除痰散及正猴子棗末2，兩者均含有猴棗成分，據《中華本草》記載，猴棗有助清熱鎮驚、豁痰定喘及解毒消腫，能去除頑痰止咳，嬰兒至成人均適用。 位元堂猴棗除痰散、正猴子棗末以及小兒清感散，三者被稱為位元堂小兒皇牌3寶，全部香港製造，並遵照香港GMP標準及澳洲PIC/S生產管理規範，100%天然無睡意！令小朋友可以專注於學習，精神都集中啲！