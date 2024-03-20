咖啡提神 可能唔關咖啡因事？

不少人每日都要飲一杯或多杯咖啡，藉攝取咖啡因來提神，以應付忙碌的工作。但有研究發現，飲咖啡可以增加與視覺處理及高級認知功能相關的大腦活動，但這些益處可能與攝取咖啡因無關。

研究人員日飲最少一杯咖啡

根據該項刊載在《Frontiers in Behavioral Neuroscience》的研究，透過分析功能性磁力共振影像，了解飲咖啡與大腦功能的關係。研究人員邀請47名每日最少飲一杯咖啡的人參與，他們在飲用咖啡或咖啡因前及後接受功能性磁力共振檢查。