園藝大叔莫名手痛 類風濕性關節炎惹禍

一名熱愛園藝的55歲的李大叔(化名)，每天看到親手栽種的植物結出果來，總讓他充滿喜悅與成就感。然而某天手指關節卻莫名腫痛，疼痛難耐好一陣子，後來甚至連最心愛的園藝都無法耕作，就醫檢查，確定罹患類風濕性關節炎。 收治個案的衛生福利部雙和醫院風濕免疫科醫生高瑞鴻表示，初期李大叔先以傳統的免疫調節藥物治療一段時間，但症狀無法控制很完善，後來達到用健保條件申請生物製劑介入治療，大概幾個月之後，症狀有明顯的改善，李大叔能夠重拾快樂園藝的生活。

關節僵硬腫脹 嚴重恐變形影響生活品質 高瑞鴻說，類風濕性關節炎是一種慢性發炎疾病，會導致關節腫脹及疼痛，尤其在早晨時會感到關節僵硬，持續時間可能長達半小時以上。這個疾病經常好發在手、腳關節，對患者日常生活影響很大，例如：吃飯、穿脫衣物或行走，若無妥善治療，發病後的一兩年內，檢查就能看到關節骨頭被侵蝕現象，長期會造成變形，嚴重影響生活品質。 高瑞鴻指出，類風濕性關節炎主要出現在中年女性身上，男女的比率為1:3，與一般關節炎不同的是，患者活動後反而較能減緩疼痛跟僵硬，但若症狀反覆出現，且超過一個月都沒有改善，就要提高警覺，應及早就醫檢查。 抽血加超音波組合 精準診斷類風濕性關節炎 高瑞鴻說明，目前類風濕性關節炎臨床診斷主要會觀察關節發炎表現，包括疼痛、腫脹程度，並搭配抽血檢測類風濕因子跟抗環瓜氨酸抗體，這兩個抗體都跟類風濕性關節炎有密切關聯性，另外也會藉助超聲波或Ｘ光等影像工具，判斷關節破壞及發炎程度，最後綜合以上檢驗結果進行疾病診斷評估。