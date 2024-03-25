女士至愛「打卡」下午茶竟暗藏危機？ 高糖高脂食物為胃酸倒流「最佳伴侶」

女士放假除了購物外，更重要當然是與閨蜜聚一聚，聊聊最近熱門話題，而聚會地點同樣亦不能馬虎，需符合「睇得又食得」的條件，當中「打卡」下午茶便是女士熱門聚餐選擇。惟女士經常進食甜品下午茶或會增加患上胃酸倒流的風險，外科專科黎逸玲醫生指出：「下午茶當中的甜品如朱古力、蛋糕屬於高糖及高脂肪食物，有機會令下食道括約肌鬆弛。另外，女士長期進食下午茶更有機會導致肥胖，當胃部壓力增加，會容易出現胃酸倒流的情況。」
飯後大量飲茶或咖啡令胃酸分泌過多
當位於胃部上方和食道下方的下食道括約肌不能發揮其功能時，便會令胃酸「有機可乘」湧上食道，造成胃酸倒流。而進食後胃內已分泌大量胃酸進行消化，若此時再飲用刺激胃酸分泌的飲料，或會誘發胃酸倒流症狀。黎逸玲以下午茶為例作解釋：「下午茶大多附上一杯熱茶或咖啡，而茶類及咖啡均屬容易刺激胃酸分泌的飲料，尤其含薄荷成份的茶類應減少飲用。」
患者躺下時症狀較明顯
胃酸倒流與胃部不適的症狀相似，令不少人延誤診治導致病情惡化，對此，黎逸玲表示能從細微地方分辨兩者：「胃部不適一般會導致上腹部位置出現痛楚及胃氣等，而胃酸倒流患者一般會出現火燒心、反酸，嚴重更會咳嗽或喉嚨痛等，當患者於躺下時，胃酸倒流的情況更加嚴重。」
症狀嚴重患者或需調節藥物劑量
藥物治療為治療胃酸倒流的一線治療方法，醫生大多處方質子泵抑制劑給患者以抑制胃酸分泌，以減低胃酸倒流至食道的機會，現時改良型質子泵抑制劑更備有兩段釋放技術，亦没有隨餐服藥的限制。每日定時服用一次，藥效便能維持一天。如患者症狀嚴重或進行胃鏡檢查後發現胃部有發炎的情況，則需增加藥物劑量以控制病情。黎逸玲表示少部分人士或會出現復發，由於括約肌已出現鬆弛的情況，且長期服用藥物一年以上亦會有潛在副作用，故此類患者可選擇進行手術以紓緩情況，如胃底折疊術等。
黎逸玲亦指出患者當中大多因飲食習慣而導致胃酸倒流，如常吃宵夜、食無定時等，故提醒除了需注意日常飲食習慣外，亦要避免進食較易誘發胃酸倒流的食物，如高糖、高脂肪及刺激性等食物。
以上資訊由黎逸玲醫生提供