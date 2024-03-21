一位38歲輕熟女劇烈胸痛，而且咳嗽、躺下或深呼吸時會變本加厲，必須要坐起或向前傾才會緩解，同時還會疲勞、發燒和呼吸急促，尤其躺下特別呼吸急，因此至急診就醫。國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東表示，患者經由抽血檢查無明顯心肌酵素異常，不像典型的心肌梗塞，她的心跳也上升到每分鐘120，加上心臟超音波觀察到心包膜積水，故診斷為心包炎，經藥物治療好轉並順利出院。 郭志東表示，心包炎是指包圍心臟的一層很薄的囊狀組織產生的發炎狀態。由於心包膜受刺激，心臟與心包膜之間的摩擦會引起劇烈的胸痛。 心包炎最常見的症狀是胸痛，令患者感到尖銳痛或刺痛，或是鈍痛、有壓迫感的胸痛。這種疼痛通常發生在胸骨後面或胸部左側，且可能會轉移到左肩和頸部，尤其在咳嗽、躺下或深呼吸時加重，甚至躺下時會呼吸困難，但在坐起或向前傾時會緩解。其他心包炎的症狀可能包括咳嗽、疲勞或一般虛弱感、有些人會下肢水腫、輕微發燒、心跳急促或不規則或腹部腫脹。

心包炎有4大類 心包炎的具體症狀取決於其類型。根據症狀的模式和持續時間，心包炎分為不同的類別： 急性心包炎： 突然發作，但持續時間不超過3周。未來可能發生多次，從心臟病發作區分開來可能會有困難。 反復性心包炎： 在急性心包炎發作後約4到6周再次發作，中間沒有症狀。 持續性心包炎： 持續約4到6周，但不超過3個月。症狀持續存在。 慢性限制性心包炎： 通常發展緩慢，持續時間超過3個月。 另外，心包炎的原因通常很難確定，有時可能找不到原因，稱為突發性心包炎。其他原因可能包括心臟損傷後免疫系統反應，如心肌梗塞後或心臟手術後的後心肌梗塞症候群。另外，感染如新冠肺炎、發炎性疾病如紅斑狼瘡和風濕性關節炎、結核、腎衰竭和癌症都有可能會誘發心包炎。