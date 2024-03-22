日日運動好難做 善用日常活動 幾分鐘就可以大減患病風險

不少人都想建立每日運動至少半小時的習慣，只是被工作及學習等牽制，加上意志不堅，自然失敗而回。但有研究發現，每日花約5分鐘進行生活性高強度間歇活動，如行斜坡、爬樓梯或拿重物行走一段路，便已經可以將患病風險降低近三分之一。

該項刊載在《JAMA Oncology》的研究，以英國生物庫內逾2萬人的資料進行分析。這批人士均戴上活動測量儀器，以評估及計算其生活性高強度間性活動(vigorous intermittent lifestyle physical activity, VILPA)的情況。VILPA是指短時間且強烈的活動，如追巴士、提重物走50至100米等等，維持不長但完成後有心跳加速、呼吸變喘的表現。

VILPA是指短時間且強烈的活動，如追巴士、提重物走50至100米等。

減癌症風險

結果發現，只要每天進行的VILPA加起來有三數分鐘，便已經能減低一些與身體活動量相關癌症發生的風險，如肝癌、肺癌、大腸癌及頭頸癌等等，當中累積3.4分鐘可降低17％的風險，若達到4.5分鐘則可令風險減少31％。

研究人員指出，很多中高齡人士日常都少有甚至不做運動，而今次的研究發現便反映最好的運動是一些可以融入每日生活中的活動，既簡單亦易實行。過去的研究已顯示，VILPA有助改善心肺能力，並能減少胰島素阻抗及慢性發炎程度。