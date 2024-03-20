男女都要補腎？飲食、中藥及穴位等5個方法改善

甚麼是腎虧／腎虛？為甚麼腎是男女其中一個最重要的器官，平時我們又如何補腎？於中醫角度，腎的功能決定人體先天體質強弱、生長發育遲速、臟腑功能盛衰的根本，並具有封藏、貯存精氣的作用。腎虧不但會影響性能力，更會令組織、臟器的機能低弱，所以男女均需要補腎！今次便有註冊中醫師與大家分享5個補腎的方法。撰文：Bowtie團隊
即按補腎攻略快捷鍵：為何要補腎｜甚麼是腎虧｜補腎食材或水果｜補腎湯水｜補腎茶｜補腎中藥推介｜補腎穴位介紹｜常見補腎問題｜
為何要補腎呢?
中醫所說的腎指的是腎功能系統，其中包含生殖泌尿系統、內分泌系統、免疫系統、腦下垂體及腎上腺軸等，與西醫所說的腎臟功能不一樣。
腎為先天之本，腎的功能是決定人體先天體質強弱、生長發育遲速、臟腑功能盛衰的根本，並具有封藏、貯存精氣的作用。
腎精，可以分作腎陰、腎陽、腎氣幾方面，指的是與生俱來的、有生命的物質，是人體生命活動的基礎的作用，後天飲食吸收的水穀精微，具有營養臟腑組織的作用，亦會儲藏於腎，並根據機體的需要，重新輸送至其他臟腑，成為臟腑功能活動的物質基礎，腎氣是生命力活動的原動力，具有推動人體生長發育、促進人體生殖機能、防禦外邪入侵的作用。
人出生後就向著不同的人生階段前進，讓你處於消耗的狀態，補腎可以强化你的身體，增加儲備的能量，推動生長發育的進程，水液代謝的平衡，免疫功能的盛衰，毛髮亮澤豐盈度，生殖能力等。
甚麼是腎虧?
「腎虧」即腎虛，其中有腎氣虛，腎陰虛，腎精虛，腎陽虛之分，可以同時發生，亦可相互影響，其表現在腎系統所統管的組織、臟器的機能低弱。
補腎方法1：食材/水果
腎主藏精，腎中精氣是人體各種功能活動的物質基礎，為先天之本，生命之源，人體生長、發育、免疫抗病力的強弱與腎中精氣盛衰密切相關。黑色入腎經，食用黑色食品，具有補腎，增強人體免疫功能，延緩衰老的功效。
黑芝麻/ 黑木耳/ 黑棗 / 栗子增強免疫延緩衰老
- 黑芝麻：性平味甘，具有補益精血、潤燥滑腸通便秘的功效。《神農本草經》記載：主傷中虛羸，補五內，益氣力，長肌肉，填腦髓。現代藥理研究黑芝麻可降低血糖，增加肝臟及肌糖元含量，降低血中膽固醇含量，並能降低睪丸和肝臟中脂褐質水平，提高血漿中生育酚含量，從而推遲衰老現象發生。
- 黑木耳：性平味甘，有小毒，具有涼血止血，潤肺益胃，益氣補血的功效。黑木耳含有人體必須的八種胺基酸和維生素，並含有豐富的膠質，具有清腸潤肺、減少血液凝塊、緩和冠狀動脈粥狀硬化的作用，其中含有抗腫瘤活性的多糖成分。
- 南棗：性溫味甘，具有滋腎養肝、健腦安神、補脾養胃、活血強心、養顏烏髮、改善微循環和抗癌保健、潤心肺、止咳嗽、補五脈、治虛損的功效。
- 栗子：性溫味甘平，具有養胃健脾，補腎強筋，活血止血的功效，富含維生素B群、維生素C、鉀及膳食纖維等，能促進脂質代謝與消除疲勞，增加免疫力，消水腫，預防高血壓及整腸作用。熱量較高，每吃6個栗子等於攝取了1／4碗飯的醣分，故應適量食用。
補腎方法2：湯水介紹
烏髮湯補養氣血
【原料】熟地黃30g，淮山/新鮮淮山30g，丹皮15g，南棗3粒（去核），製何首烏30g，菟絲子30g，天麻15g，黑芝麻50g，核桃肉5個，竹絲雞
【方法】將竹絲雞去鷄頭，清除内臟，洗淨，汆水備用。將熟地等9味藥材用漁網袋裝好紥口，放入鍋中，加入清水1.5公升，大火水滾後加入生薑5片及竹絲雞，去沫，轉小火燉煮1.5小時，藥袋撈出不用，加適量鹽調味。
【功效】滋補肝腎，補養氣血，烏鬚黑髮。
【注意事項】感冒期間慎服。
補腎方法3：補腎茶介紹
黃芪黑芝麻奶茶
【原料】黃芪20g，黑芝麻60g，牛奶200ml
【方法】黃芪及黑芝麻烘乾研成粉末，與牛奶調成飲料。早晚空腹飲用，黃芪每次取用10g。
【注意事項】泄瀉者慎服。
桑葚首烏茶
【原料】桑葚30g，製何首烏30g
【方法】上兩味放入茶壺，以沸水冲泡，加蓋燜焗15分鐘，代茶飲用，每日1服。
【注意事項】製何首烏忌與白蘿蔔，豬肉，羊肉，無鱗魚同食。感冒期間禁服。
補腎方法4：5種中藥推介
- 杜仲：性溫味甘，具有補肝腎，強筋骨，安胎的功效。常用於肝腎虧虛的腰膝酸痛，下肢痿軟，陽痿，尿頻，胎動不安，或習慣性流產等。
- 覆盆子：性微溫味甘酸，具有益肝腎，固精縮尿，明目的功效。常用於腎虛不固、不育、遺精、滑精、遺尿、尿頻等症。
- 桑寄生：性平味苦甘，具有祛風濕，補肝腎，強筋骨，安胎的功效。常用於用於風濕痹痛，腰膝酸痛，胎動不安等症。
- 菟絲子：性溫味甘，具有補腎固精，養肝明目，止瀉，安胎的功效。常用於用於腎虛腰痛，陽萎遺精，尿頻，帶下多，目昏目暗，視力減退，脾腎虛瀉，胎動不安等症。
- 巴戟天：性微溫味甘辛，具有補腎陽，強筋骨，祛風濕的功效。常用於腎陽虛弱的陽萎，不孕，月經不調，少腹冷痛，筋骨痿軟，腰膝疼痛，或風濕久痹，步履艱難等。
補腎方法5：補腎穴位介紹
- 命門：腰部正中線第二腰椎（十四椎）棘突下凹陷處，約與季脇（第十一浮肋）下端相平。
- 腎俞：腰部第二腰椎棘突下（命門）旁開1.5寸處，約與肋弓緣下端相平。
- 志室：腰部第二腰椎棘突下（命門）旁開三寸處，與腎俞和肋弓緣下端相平。
腎虧會對身體做成甚麼影響? 性功能會受影響?
腎虛會出現生長發育、生殖以及全身各臟腑生理活動物質缺乏及功能地下的症狀，常見如陽痿、早泄、雖挺不堅、性欲下降、夢遺、滑精、帶下量多、不孕、耳鳴、腰膝酸痛無力、尿頻、記憶力智力下降、頭髮早白、骨質疏鬆、在小兒則生長發育遲緩、頭骨的囟門不閉合、手足萎弱。
如何預防腎虧？
營養攝取不均衡，腦力過勞，心力過勞或是體力過勞均會導致腎虛。透過節制房事，靜坐冥想，勞逸結合，調暢心情，避免進食過量重口味高鈉精製食品，飲酒過多，注意均衡飲食，就可預防腎虛。
是否只有男人才需要補腎? 女人要嗎?
補腎的原意並不是單指提升生殖系統功能，更關係到内分泌，免疫力等功能的固護，所以男女均需要補腎。女性時常會手足冰冷，月經不調，腰酸痛，在更年期更會有如潮熱盜汗，手足心熱，心煩氣燥等不適，這些都與腎的關係密切，透過補腎氣養腎陰，可改善症狀，並延緩衰老，精神面色更佳。
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