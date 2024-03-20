熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-20 15:30:00

男女都要補腎？飲食、中藥及穴位等5個方法改善

分享：
腎

無論是男或女都有必要補腎，去加強免疫能力。（資料圖片）

甚麼是腎虧／腎虛？為甚麼腎是男女其中一個最重要的器官，平時我們又如何補腎？於中醫角度，腎的功能決定人體先天體質強弱、生長發育遲速、臟腑功能盛衰的根本，並具有封藏、貯存精氣的作用。腎虧不但會影響性能力，更會令組織、臟器的機能低弱，所以男女均需要補腎！今次便有註冊中醫師與大家分享5個補腎的方法。撰文：Bowtie團隊

即按補腎攻略快捷鍵：為何要補腎甚麼是腎虧補腎食材或水果補腎湯水補腎茶補腎中藥推介補腎穴位介紹常見補腎問題

補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖）

為何要補腎呢?

中醫所說的腎指的是腎功能系統，其中包含生殖泌尿系統、內分泌系統、免疫系統、腦下垂體及腎上腺軸等，與西醫所說的腎臟功能不一樣。

腎為先天之本，腎的功能是決定人體先天體質強弱、生長發育遲速、臟腑功能盛衰的根本，並具有封藏、貯存精氣的作用。

腎精，可以分作腎陰、腎陽、腎氣幾方面，指的是與生俱來的、有生命的物質，是人體生命活動的基礎的作用，後天飲食吸收的水穀精微，具有營養臟腑組織的作用，亦會儲藏於腎，並根據機體的需要，重新輸送至其他臟腑，成為臟腑功能活動的物質基礎，腎氣是生命力活動的原動力，具有推動人體生長發育、促進人體生殖機能、防禦外邪入侵的作用。

人出生後就向著不同的人生階段前進，讓你處於消耗的狀態，補腎可以强化你的身體，增加儲備的能量，推動生長發育的進程，水液代謝的平衡，免疫功能的盛衰，毛髮亮澤豐盈度，生殖能力等。

甚麼是腎虧?

「腎虧」即腎虛，其中有腎氣虛，腎陰虛，腎精虛，腎陽虛之分，可以同時發生，亦可相互影響，其表現在腎系統所統管的組織、臟器的機能低弱。

食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖）

補腎方法1：食材/水果

腎主藏精，腎中精氣是人體各種功能活動的物質基礎，為先天之本，生命之源，人體生長、發育、免疫抗病力的強弱與腎中精氣盛衰密切相關。黑色入腎經，食用黑色食品，具有補腎，增強人體免疫功能，延緩衰老的功效。

黑芝麻/ 黑木耳/ 黑棗 / 栗子增強免疫延緩衰老

  • 黑芝麻：性平味甘，具有補益精血、潤燥滑腸通便秘的功效。《神農本草經》記載：主傷中虛羸，補五內，益氣力，長肌肉，填腦髓。現代藥理研究黑芝麻可降低血糖，增加肝臟及肌糖元含量，降低血中膽固醇含量，並能降低睪丸和肝臟中脂褐質水平，提高血漿中生育酚含量，從而推遲衰老現象發生。
  • 黑木耳：性平味甘，有小毒，具有涼血止血，潤肺益胃，益氣補血的功效。黑木耳含有人體必須的八種胺基酸和維生素，並含有豐富的膠質，具有清腸潤肺、減少血液凝塊、緩和冠狀動脈粥狀硬化的作用，其中含有抗腫瘤活性的多糖成分。
  • 南棗：性溫味甘，具有滋腎養肝、健腦安神、補脾養胃、活血強心、養顏烏髮、改善微循環和抗癌保健、潤心肺、止咳嗽、補五脈、治虛損的功效。
  • 栗子：性溫味甘平，具有養胃健脾，補腎強筋，活血止血的功效，富含維生素B群、維生素C、鉀及膳食纖維等，能促進脂質代謝與消除疲勞，增加免疫力，消水腫，預防高血壓及整腸作用。熱量較高，每吃6個栗子等於攝取了1／4碗飯的醣分，故應適量食用。
腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖） 腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖） 腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖） 腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖）

補腎方法2：湯水介紹

烏髮湯補養氣血

【原料】熟地黃30g，淮山/新鮮淮山30g，丹皮15g，南棗3粒（去核），製何首烏30g，菟絲子30g，天麻15g，黑芝麻50g，核桃肉5個，竹絲雞

【方法】將竹絲雞去鷄頭，清除内臟，洗淨，汆水備用。將熟地等9味藥材用漁網袋裝好紥口，放入鍋中，加入清水1.5公升，大火水滾後加入生薑5片及竹絲雞，去沫，轉小火燉煮1.5小時，藥袋撈出不用，加適量鹽調味。

【功效】滋補肝腎，補養氣血，烏鬚黑髮。

【注意事項】感冒期間慎服。

Ad Block
補腎方法，烏髮湯補養氣血，但切勿於感冒期間服用。（資料圖片）

補腎方法，烏髮湯補養氣血，但切勿於感冒期間服用。（資料圖片）

補腎方法3：補腎茶介紹

黃芪黑芝麻奶茶

【原料】黃芪20g，黑芝麻60g，牛奶200ml

【方法】黃芪及黑芝麻烘乾研成粉末，與牛奶調成飲料。早晚空腹飲用，黃芪每次取用10g。

【注意事項】泄瀉者慎服。

桑葚首烏茶

【原料】桑葚30g，製何首烏30g

【方法】上兩味放入茶壺，以沸水冲泡，加蓋燜焗15分鐘，代茶飲用，每日1服。

【注意事項】製何首烏忌與白蘿蔔，豬肉，羊肉，無鱗魚同食。感冒期間禁服。

桑寄生

桑寄生有祛風濕，補肝腎，強筋骨，安胎的功效。

補腎方法4：5種中藥推介

  • 杜仲：性溫味甘，具有補肝腎，強筋骨，安胎的功效。常用於肝腎虧虛的腰膝酸痛，下肢痿軟，陽痿，尿頻，胎動不安，或習慣性流產等。
  • 覆盆子：性微溫味甘酸，具有益肝腎，固精縮尿，明目的功效。常用於腎虛不固、不育、遺精、滑精、遺尿、尿頻等症。
  • 桑寄生：性平味苦甘，具有祛風濕，補肝腎，強筋骨，安胎的功效。常用於用於風濕痹痛，腰膝酸痛，胎動不安等症。
  • 菟絲子：性溫味甘，具有補腎固精，養肝明目，止瀉，安胎的功效。常用於用於腎虛腰痛，陽萎遺精，尿頻，帶下多，目昏目暗，視力減退，脾腎虛瀉，胎動不安等症。
  • 巴戟天：性微溫味甘辛，具有補腎陽，強筋骨，祛風濕的功效。常用於腎陽虛弱的陽萎，不孕，月經不調，少腹冷痛，筋骨痿軟，腰膝疼痛，或風濕久痹，步履艱難等。
Ad Block

補腎方法5：補腎穴位介紹

  • 命門：腰部正中線第二腰椎（十四椎）棘突下凹陷處，約與季脇（第十一浮肋）下端相平。
  • 腎俞：腰部第二腰椎棘突下（命門）旁開1.5寸處，約與肋弓緣下端相平。
  • 志室：腰部第二腰椎棘突下（命門）旁開三寸處，與腎俞和肋弓緣下端相平。
腎兪志室命門

（Bowtie 保泰人壽提供）

腎虧會對身體做成甚麼影響? 性功能會受影響?

腎虛會出現生長發育、生殖以及全身各臟腑生理活動物質缺乏及功能地下的症狀，常見如陽痿、早泄、雖挺不堅、性欲下降、夢遺、滑精、帶下量多、不孕、耳鳴、腰膝酸痛無力、尿頻、記憶力智力下降、頭髮早白、骨質疏鬆、在小兒則生長發育遲緩、頭骨的囟門不閉合、手足萎弱。

如何預防腎虧？

營養攝取不均衡，腦力過勞，心力過勞或是體力過勞均會導致腎虛。透過節制房事，靜坐冥想，勞逸結合，調暢心情，避免進食過量重口味高鈉精製食品，飲酒過多，注意均衡飲食，就可預防腎虛。

是否只有男人才需要補腎? 女人要嗎?

補腎的原意並不是單指提升生殖系統功能，更關係到内分泌，免疫力等功能的固護，所以男女均需要補腎。女性時常會手足冰冷，月經不調，腰酸痛，在更年期更會有如潮熱盜汗，手足心熱，心煩氣燥等不適，這些都與腎的關係密切，透過補腎氣養腎陰，可改善症狀，並延緩衰老，精神面色更佳。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受