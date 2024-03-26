癌症年輕化 攜手同行計劃減患者困苦

癌症近年有年輕化的趨勢，雖然病症相若，但年輕患者的處境及需要與年長患者不同，而且社會上的支援較少，容易造成壓力及情緒困擾。香港防癌會最近推出新一期「賽馬會『攜手同行』癌症患者支援計劃」，特別作出調整，希望可以更照顧年輕患者的需要。有研究更發現，參與計劃3個月後已可減低困苦程度逾兩成。

朱楊珀瑜(右一)指年輕患者面對的處境及壓力與年長患者不同。

據最新數字，本港癌症新症近半屬較年輕人士，更有近五分一是45歲以下。香港防癌會主席朱楊珀瑜指，年輕患者除了要面對治療及經濟壓力，康復後也會擔心如何重返職場，及未來會否復發等；其父母不但會擔心，也要擔起照顧責任，一旦壓力爆煲情緒出現問題，也會加重患者的壓力。

香港防癌會早前委託香港大學行為健康教研中心進行研究，於2021年9月至去年5月透過精神健康狀況問卷調查及焦點小組訪談，抽樣訪問了174名參與計劃的癌症患者，當中包括110名年輕患者，以及131名照顧者。

困苦程度比外國高

結果發現，受訪者參與計劃前，不論是患者及照顧者，他們的困苦程度均比外國高，平均分別為6.25及6.72分(10分為滿分)，而患者負面感覺比外國數字高44.4%，迴避社交情況高41.5%；照顧者方面，其整體的精神健康也低34.3至48.6%，情況令人擔憂。

參與計劃3個月後，患者及照顧者的困苦程度分別減輕21.4%及20.2%，照顧者的整體精神健康狀況則改善20.7%。朱楊珀瑜表示，近年年輕患者的比例增加，希望可進一步配合患者及其家人的需要改善服務，為他們提供適切的支援。