癌症年輕化 攜手同行計劃減患者困苦

癌症近年有年輕化的趨勢，雖然病症相若，但年輕患者的處境及需要與年長患者不同，而且社會上的支援較少，容易造成壓力及情緒困擾。香港防癌會最近推出新一期「賽馬會『攜手同行』癌症患者支援計劃」，特別作出調整，希望可以更照顧年輕患者的需要。有研究更發現，參與計劃3個月後已可減低困苦程度逾兩成。
據最新數字，本港癌症新症近半屬較年輕人士，更有近五分一是45歲以下。香港防癌會主席朱楊珀瑜指，年輕患者除了要面對治療及經濟壓力，康復後也會擔心如何重返職場，及未來會否復發等；其父母不但會擔心，也要擔起照顧責任，一旦壓力爆煲情緒出現問題，也會加重患者的壓力。
香港防癌會早前委託香港大學行為健康教研中心進行研究，於2021年9月至去年5月透過精神健康狀況問卷調查及焦點小組訪談，抽樣訪問了174名參與計劃的癌症患者，當中包括110名年輕患者，以及131名照顧者。
困苦程度比外國高
結果發現，受訪者參與計劃前，不論是患者及照顧者，他們的困苦程度均比外國高，平均分別為6.25及6.72分(10分為滿分)，而患者負面感覺比外國數字高44.4%，迴避社交情況高41.5%；照顧者方面，其整體的精神健康也低34.3至48.6%，情況令人擔憂。
參與計劃3個月後，患者及照顧者的困苦程度分別減輕21.4%及20.2%，照顧者的整體精神健康狀況則改善20.7%。朱楊珀瑜表示，近年年輕患者的比例增加，希望可進一步配合患者及其家人的需要改善服務，為他們提供適切的支援。
一對一全方位支援
賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃為癌症患者及其照顧者提供全程一對一的全方位支援，服務包括癌症資訊、專業諮詢、外展服務，以及情緒紓緩等。個案由社工或護士一對一跟進，也會舉辦地區茶敍及家庭活動等。有需要人士可致電3921 3777了解更多。