白內障手術前先治乾眼症

白內障是指眼睛內的晶狀體逐漸變得混濁，成因包括遺傳和先天性因素，而在長者中最常見是因年紀漸長，導致晶狀體變質、硬化和混濁，某些疾病如糖尿病也會導致提早患上白內障。現時主要治療白內障的方法，是透過手術切除已混濁的晶狀體，但乾眼症可能會增加手術的風險及難度，因此眼科專科醫生湯文傑指，術前的識別及治療非常重要。 【術前】 做白內障手術前，了解患者的眼球表面健康十分重要。這意味著進行診斷測試，以發現可能導致淚膜不穩定的輕度乾眼病或眼瞼邊緣炎症，因為眼球表面疾病會影響選擇正確人工晶體所需的測量，也有助於指導使用哪種類型的人工晶體，包括多焦點及單焦點。此外，預先治療眼表疾病可以在術後更快、更舒適地恢復視力。

湯文傑指，有一些新的診斷測試，可以評估淚液滲透壓，還有治療瞼板腺的新技術。瞼板腺中產生的油，對淚膜穩定性和控制眼球表面炎症至關重要。這些腺體的阻塞或異常，現在可以通過脈衝光或熱按摩來治療。這種治療不僅對乾眼症患者有幫助，而且在白內障手術前特別改善了他們的眼表健康。 【術後】 「淚膜質量」是在白內障手術中，實現高質量視覺效果的最重要因素，因此評估和管理「淚膜質量」是提供患者期望的出色視覺效果的基石。淚膜質量不佳、覆蓋面不足，就有機會導致乾眼症狀。

乾眼症增手術難度 與淚膜正常的人相比，乾眼症更容易出現較大的光學像差，並可能導致人工晶體計算不準確，增加術後併發症或感染的風險。未確診的乾眼症，是眼球表面疾病的主要症狀之一，手術後可能會惡化。而白內障手術本身也可能誘發或加重乾眼症。據統計，3至33%的白內障患者患有乾眼症。不治療乾眼症，可能會影響術後視力結果，並降低白內障手術成功後患者的滿意度。因此，為了讓患者滿意，在進行術前測量或手術之前，採取必要的步驟來識別，並使用有效的治療策略是很重要的。