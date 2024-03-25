白蝕有解！微創表皮移植手術幫助皮膚平整、顏色均勻，整形外科醫生圖文解析

「曾經遇過一位老師，因為下巴有塊白蝕，而相當困擾。」中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心雷射美容科主任張長正醫生指出，「經過檢查後確認是黑色素細胞不足，雖然接受過治療，但沒有明顯改善，所以決定接受表皮移植手術。」

當時利用微創表皮移植系統吸取微泡，精準取下淺層表皮，然後移植到下巴白蝕處。張長正說，待受皮區愈合之後，再經過一系列的照光治療，讓移植皮膚的顏色符合周圍皮膚的顏色。表皮移植的成果看起來相當自然，從此不用再擔心下巴的白蝕會引人側目，讓患者相當開心。

白蝕(或稱白斑症，Vitiligo)的成因大多與自體免疫有關，由於患者自身的免疫系統會攻擊自己的黑色素細胞，導致皮膚缺乏黑色素。張長正說，有些外在因素可能對黑色素細胞造成影響，例如外傷、長期受到化學刺激等；另外也有部分患者的白斑與胚胎發育的過程有關。