突發耳暈隨時撞頭後果嚴重！揭秘乾隆皇秘方 4種針對改善耳暈食材

不少人經常「踎低起身見頭暈」及耳暈，誤以為是因為血糖低所致而忽略。然而，長期出現耳暈很有可能是身體機能發出警號，若然不及時正視問題隨時引發更嚴重後果！
耳暈常見徵狀
1. 暈通常會持續數分鐘或數小時，並反覆發作。耳暈時，周遭壓力過高會引起耳塞、耳脹或耳朵不適等情況。
2. 暈眩或平衡問題︰患者會經常持續性感到暈眩、天旋地轉，難以保持身體平衡。
3. 噁心或嘔吐：在嚴重的眩暈發作期間，可能會伴隨噁心或嘔吐的情況出現。
忽視耳暈「手尾長」後果嚴重 恐撞頭
大家別以為耳暈只是小事，不及早對症下藥，輕則影響生活，重則構成致命意外。患者會因為耳暈聲越大而失眠、暈眩而無法起床活動、長期而言更會令心情焦慮難受，嚴重者更會隨時在一𣊬間失去行動能力，分分鐘跌倒構成撞頭意外。
中醫：耳暈成因與腎虛有關
在中醫角度，認為「腎開竅於耳」耳暈與腎虛、腎氣不足息息相關，人體的氣血及營養能否依經絡到達耳部，是基於腎臟的強弱。中醫角度相信只要「腎氣」不足，就會出現耳暈、暈眩嘔吐的感覺，嚴重者甚至會影響耳健康。
因此，體弱人士、中年及年長人士，因為腎功能欠佳，普遍有腎氣不足的情況，所以較易出現暈眩問題。此外，年青人也會因工作繁忙，休息不足，引致腎氣虛身體弱，誘發暈眩問題。
4款保腎食材 乾隆皇都係靠佢保腎助耳
針對耳暈問題，中醫提倡保腎助耳，主要集中調理患者腎臟幫助患者保腎益氣。眾所周知乾隆皇十分懂得養生之道，對補品功效極度重視，而人參、靈芝、鹿茸、當歸四大珍貴藥材，就是他用作日常保腎補身的御用長春秘方。
保腎助耳食材1—人參︰萬能補藥
人參有「萬能補藥」之稱，《本草綱目》記載︰「人參能止消渴，通血脈」，可以大補元氣，健脾益肺，強身延年，對保腎相當有用！
保腎助耳食材2—靈芝︰延年益壽
靈芝是一種珍貴的中藥材，《本草綱目》和《神農本草經》，自古便用作養生之用，持之以恆服用，可以保足腎氣，延年益壽。
保腎助耳食材3—鹿茸︰改善腎功能
鹿茸為保腎助陽中藥，補而不燥，有助改善腎功能，對於男性腎虛或女子虛冷等皆有良好功效，改善腎功能後耳暈情況亦會有所改善。
保腎助耳食材4—當歸︰改善體虛耳暈
常用的補血藥，性質溫和。《神農本草經》把當歸列為上品藥，對於一些體虛耳暈十分有效。同時有助改善女士月事不適、虛寒腹痛等微狀，亦有助促進心血管循環系統健康。
集多種珍貴藥材 告別耳暈 必食維特健靈「滋寶奇珍」
維特健靈「滋寶奇珍」由清朝乾隆皇御用長春秘方製成，集人參、鹿茸、靈芝、當歸等20種珍貴藥材。從根源調理身體，幫助身體大保腎氣、滋陰補氣血，使營養可依經絡運送到頭部及耳朵，滋養耳朵，從根本改善暈眩及耳健康。同時，「滋寶奇珍」能改善陰陽兩虛、耳脈失養，紓緩口乾舌燥、腰酸背痛、手腳冰冷及疲勞等問題，令身體機能內外保持青春活力，延年益壽。
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