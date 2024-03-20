糖尿病｜血糖控制欠佳則中風機率為常人兩倍！

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，即使存活後通常仍會有不同程度的障礙，嚴重影響生活品質，其中糖尿病患者中風機率更是一般人的2倍。臺北榮民總醫院神經醫學中心腦血管科主治醫師鍾芷萍指出，在腦中風患者當中，大概四成有糖尿病，和高血壓、高血脂共稱為危害心血管的三高。

糖尿病患中風機率高 配合醫囑並監測血糖監測

腦中風分為出血型腦中風、缺血型腦中風兩個類型。糖尿病患者較容易引發的是缺血型腦中風，機率為一般人的2倍，而糖尿病引發中風的因素多元，台中榮總神經科陳柏霖醫師表示，糖本身就是一種發炎因子，會導致細胞激素、發炎性激素上升，高血糖則會造成內皮細胞破壞。內皮細胞受損、血管發炎，便會造成血管壁硬化狹窄、血管彈性下降等情形，影響血液在血管中的流動，一旦血液容易凝集，就有可能進一步造成栓塞中風。

要避免糖尿病引發腦中風，需好好控制血糖，鍾芷萍醫師表示，假設2個人都在同一歲數罹患糖尿病，控制較好的人，腦中風機率較低，或可以延緩腦中風發生時間。除了配合治療、運動、飲食控制、保持良好的生活習慣外，血糖監測也是很重要的一環。糖化血色素屬於長期指標，可以看出過去2至3個月的血糖平均值，陳柏霖醫師表示，一般希望病人糖化血色素控制在7以下，但他也提醒，糖化血色素的數值不能表示血糖波動穩定，還是建議在飯前或飯後2小時，一天三次監測自己的每日血糖值，若是血糖波動愈高，疾病死亡率也會提高。