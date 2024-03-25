紅斑狼瘡 治療新指引 助控制病情 改善生活

系統性紅斑狼瘡症會影響身體不同的器官，例如心、腎、造血功能如血小板數目等，增加死亡風險。但若使用過多的類固醇治療，又會產生副作用。風濕病科專科醫生葉文龍表示，去年國際間有新的紅斑狼瘡治療指引，令病人有更多可控制病情又減少藥物副作用的選擇。

治療以類固醇為主

葉文龍表示，過往治療紅斑狼瘡主要使用類固醇，包括口服或注射藥物，「不少個案必須倚靠類固醇控制病情，長期使用而且劑量相對大，即使紅斑狼瘡受到控制，對身體的副作用和後遺症也很多，包括白內障、骨枯、骨質疏鬆等，成為使用類固醇治療紅斑狼瘡的一大疑慮。」

抗瘧疾藥物羥氯喹也常用於治療紅斑狼瘡，但傾向只適用於相對輕微的病情。後來治療以免疫系統抑制劑取代部分類固醇，有助減輕類固醇副作用的問題。至於近年發展出新藥生物製劑，可令紅斑狼瘡病人減少使用類固醇，產生控制效果。

減少類固醇風險

「生物製劑最初只用於二線和三線的紅斑狼瘡治療，即用其他藥物例如羥氯喹、類固醇等無效，才會考慮使用生物製劑。」葉文龍續指，「累積了臨床數據後，最新指引是可以提早使用不同種類的生物製劑，進一步減少類固醇副作用的風險。」

相關指引在2023年由非牟利歐洲風濕病學會(EULAR)更新，該機構每隔一段時間匯聚世界各地的風濕病科專家開會和研討，有需要的話會發出一些新指引。所以雖設於歐洲，發出的指引關乎全球大部分國家地區的情況，非常具有公信力和認受性。

新指引主要關注病情活躍的患者，建議：

‧先服用羥氯喹

‧類固醇只作過渡性治療

‧盡早加入生物製劑以加速控制病情，減少病發，以減少甚至停用類固醇藥物。

葉文龍指出，「生物製劑除了可減少使用類固醇的劑量之外，也可減少腎臟、心臟等出現併發症。因為生物製劑是『目標為本』，針對兩種被激活的紅斑狼瘡發炎因子B淋巴細胞刺激因子(Blys)和第一型干擾素(Type 1 Interferon)，使用後可以產生中和作用，令紅斑狼瘡的病情得以減輕，是一個具針對性的治療。相對於類固醇或免疫系統抑制劑，紅斑狼瘡病人的病情較快受到控制，副作用也較少。」

除此之外，紅斑狼瘡病人常見的疲倦、心情欠佳等「軟性徵狀」，臨床研究顯示在使用生物製劑後都可獲得改善，對病人生活質素有所提高。