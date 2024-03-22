紅菜頭食譜｜降血壓、減肥、抗癌益處多 點煮先去草青味？

紅菜頭（英文︰Beetroot）含有豐富的營養，包括鉀、鎂及維他命C，還有纖維、葉酸和錳等等，有助降血壓，以及提升運動表現，但即使是喜歡蔬菜的人也未必會愛上這種紅噹噹的根莖類蔬菜，尤其是紅菜頭帶有一種土臭素的化合物，會產生一股獨特的泥土氣味，有時或會令人難以接受。今次就介紹幾種紅菜頭的菜式，或許可以扭轉你對它的愛惡。

紅菜頭食譜1：油炸 油炸切條或切粒的紅菜頭，可以令它變得美味如薯條，只需要在紅菜頭表面灑一點麵粉便可落烹煮，而配上蛋黃醬更可令紅菜頭更為美味。想健康一點可以氣炸方式烹調，又或用焗爐烤焗，配以燒烤醬汁，會令人吃上癮。

紅菜頭食譜2：燒烤 帶有強烈青草味的小椰菜，經過烤焗後即時變得甜美可口，紅菜頭亦一樣，經高溫下烘烤會令紅菜頭中的天然糖份焦糖化，為它添上可口的味道。做法亦十分簡單，將紅菜頭切塊，混合橄欖油、鹽和胡椒，然後放入焗爐中烤約35至40分鐘便可。你亦可以用錫紙包好，放在火上直接燒熟食用也可。

紅菜頭食譜3：烤焗 紅菜頭的味道和顏色難以穩藏，但它的天然甜味就以令烘焙糕點變得異常亮麗。例如朱古力紅菜頭蛋糕就不但濕潤濃郁，加一點汁液到奶油糖霜，便可為蛋糕增添喜慶的顏色。你亦可以在製作麵包時加入紅菜頭，也可用來製作紅菜頭燕麥香蕉鬆餅。至於假期時，就可以用紅菜頭準備粉紅色的華夫餅或薄餅，配搭士多啤梨及其他水果，更是賞心悅目，令人食慾大增。