肥胖原因｜食太多、情緒飢餓、消化快、代謝慢 4種型態減肥注意

肥胖不僅是外貌問題，也是健康問題，更是全球排行第五大死亡因子，甚至比飲酒威脅還高，台灣肥胖醫學會林文元理事長分享，肥胖本身不會致命，但會致病再造成死亡，每年約五百萬人因而死亡，而在台灣，每四人中就有一人BMI超過27。肥胖已被世界衛生組織指出「是一種慢性疾病」，但民眾第一時間通常會選擇自行嘗試，甚至於利用非正規藥物來減重，鮮少有人會求診。

肥胖研究出爐：肥胖分四種型態 「肥胖是進食與代謝的拉鋸戰，當熱量攝取大於消耗，就會讓體重上升！」內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師說明，而最新的研究針對「進食行為」與「能量消耗」將肥胖劃分出四種型態： 飢餓大腦：必須吃下總熱量比別人多 62% 的食物，才能獲得飽足感，經常克制不了「嘴饞」。

情緒飢餓：焦慮感特別高，是其他族群的 2.8 倍，情緒進食是此型態肥胖的主因。

飢餓腸道：胃排空的速度比別人快 31% ，容易多量多餐。

代謝異常：基礎代謝率比別人低 12% ，造成熱量囤積。

腦饞剋星 雙機制口服減重藥物同時降低飢餓感與進食渴望 「揪出肥胖型態之後，研究更證實藥物減重的重要性。」蔡明劼醫師表示，靠意志力減重是違反人性且很難維持的，因此藉由藥物輔助減重成功機率較高。相較於亂槍打鳥、使用錯誤的方式，找出肥胖型態並對症下藥才是成功減重的關鍵。 但同時強調，昂貴的直銷產品、未經核可號稱排油的健康食品，其實最終都會傷害身體，復胖可能是最輕微的後果，過敏、腎功能下降、心臟衰竭等後遺症比比皆是，奉勸民眾不要求快，一定要求穩。 藥物輔助減重，除了現在坊間常聽到的「瘦瘦針」是壓制食慾，讓你不想吃東西，現在也有了雙機制口服減重藥物，不僅抑制食慾解決飢餓大腦，同時降低嘴饞慾望，解決情緒飢餓。嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫師表示，雙機制口服減重藥物擁有雙重功效，作用於大腦食慾中樞，可同時降低飢餓感、降低食物渴望，幫助民眾從源頭解決肥胖問題。經實證，肥胖者在服藥第二周即可見效，第16周體重下降5%者，1年後平均可減去11.7%體重，若搭配飲食、運動等行為改善，減重成效可望維持長達4年不復胖。