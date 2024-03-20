胃酸倒流其實唔使戒口？　針灸扭轉絕望人生！

40多歲A女士因為胃酸倒流，常有胸口灼熱、疼痛等問題，吃了很多藥、經過許多治療，症狀都沒改善，甚至喉嚨痛到沒辦法說話，嚴重影響睡眠，原本經營的公司也因此結業了，而且疼痛問題讓她連進食都有困難，胃酸倒流遲遲找不到解方再加上無法工作、人生無味讓她相當抑鬱，甚至連遺書都寫好了。 中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師表示，許多人和A女士一樣受胃酸倒流所擾，吃了許多藥、限制飲食但都沒改善，甚至得到抑鬱症，不過胃酸倒流其實跟飲食無關，不需忌口，而且可以透過針灸治療，不需吃胃藥，像A女士經過針灸治療後已經完全康復，可以正常飲食，現在退休到處遊山玩水，遺書也撕掉了。

胃酸倒流問題出在「賁門」 根本不需戒口針灸可改善 許多人都聽過「胃酸倒流要注意飲食」，甚麼食物要先吃、甚麼要後吃、哪些東西可以吃、哪些不能吃，零零總總相當複雜。但楊龍駿指出，其實治療重點根本不在飲食，因為胃酸倒流主要的問題是在「賁門括約肌鬆弛」，不需要限制飲食，只要賁門恢復正常功能，吃甚麼、喝甚麼都不會有問題。 賁門是胃、食道相連的部分，其括約肌的作用主要是為了防止胃內容物倒流。楊龍駿表示，胃在蠕動收縮時會產生壓力，一旦賁門括約肌鬆弛，胃酸就有可能因此往上衝，嚴重甚至連食物都會跑上來，但是目前中、西醫都沒有針對賁門治療的藥物，都只是退而求其次消極地減少胃酸分泌，避免造成症狀。 不過，楊龍駿從針灸方面去研究發現，可以透過某些穴位利用頭皮針、耳針直接刺激賁門收縮，使胃酸倒流的問題漸漸獲得改善。楊龍駿提到，目前統計，平均治療約2個療程(1個療程＝10次治療)後，九成以上的胃酸倒流患者都會痊癒。