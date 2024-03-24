逾四成女性缺少1維他命！　孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

維他命D是懷孕期間重要的關鍵營養素之一，不過根據台灣國健署2018至2022年「國民營養健康調查」發現，20至49歲育齡婦女維他命D缺乏(血清維他命D濃度小於20ng／mL即視為維他命D缺乏)的比率為44.6%。
國健署署長吳昭軍提醒，維他命D有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育，因此，鼓勵準備懷孕或已懷孕的準媽咪們應適度日曬，並在日常飲食中，攝取富含維他命D的食物，促進媽媽與寶寶的健康。
孕期維他命D攝取要注意 缺乏可能有「這些」影響
根據世界衛生組織(WHO)指出，維他命D是人體骨骼代謝的重要因子，可以經由食物(如：魚類、雞蛋等)、額外添加維他命D的食品來攝取人體所需的維他命D，或是由皮膚接受戶外陽光的紫外線照射，讓人體自行合成維他命D。
若是懷孕期間缺乏維他命D，不只孕媽咪會受到影響，可能也會導致胎兒成長出現許多問題，國健署提到，懷孕時缺乏維他命D，可能會引發成人骨軟化症及性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症，妊娠糖尿病、子癲前症、胎兒體重過輕、早產等風險也會因此增加。
如何預防維他命D缺乏？ 2招助維持健康
孕媽咪的營養狀態與胎兒健康成長息息相關，因此，國健署提醒，孕媽咪們可以透過以下2招預防維他命D缺乏：
- 適度日曬：
建議孕媽咪於每天上午10點以前或下午2點以後，陽光充足但不是最強烈的時段，不塗抹防曬產品，露出臉部、手臂等部位適度日曬，每周3至4次，每次約曬太陽10至20分鐘，使身體生成足量的維他命D。
- 攝取富含維他命D食物：
「國人膳食營養素參考攝取量」建議，孕媽咪每日維他命D攝取量需達10微克相當於400IU(國際單位)，日常飲食中可經由富含維他命D的魚類(如：鯖魚、秋刀魚、三文魚)、蛋黃、日曬過的乾香菇及額外添加維他命D的乳製品等來補充。
此外，維他命D屬於脂溶性維他命，飲食中若含有油脂可以增加32%人體維他命D吸收率，因此建議烹調食物時，可以添加油脂或與油拌炒，將有助於維他命D的攝取，若再加上鈣質的補充，不僅能擁有健康的骨骼，同時也能讓胎兒維持健康的發育。
另外，必要時也可以諮詢營養師進行飲食評估，改善個人的飲食習慣，或在醫生處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】