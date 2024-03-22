7旬翁夜夜頻尿　睡到一半多次暫停呼吸超危險

72歲林伯伯夜尿頻繁、白日精神不佳，並患有高血壓、高血脂、前列腺肥大等問題，雖定期於心臟科和泌尿科追蹤治療，後來因鼻鼾問題嚴重，至基隆長庚睡眠門診進行睡眠檢查，發現林伯伯患有重度阻塞性睡眠窒息症(呼吸暫停-低通氣指數AHI為每小時34.4次)，血氧最低降至76％。經使用正壓呼吸器(CPAP)治療後，夜尿次數從原本4次降至每晚僅一次，夜尿次數明顯減少，明顯改善了白天的精神狀態和活力。
睡眠呼吸中止症是指人在睡覺時因呼吸肌肉放鬆、塌陷，造成上呼吸道狹窄或堵塞，使得睡眠過程中缺氧；好發於肥胖者，且男性多於女性。阻塞性睡眠呼吸中止症患者近50%有夜尿症狀。台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，全台阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，嚴重威脅健康。
基隆長庚醫院胸腔內科主任于鍾傑表示，阻塞性睡眠窒息症的成因為上呼吸道阻塞，進而造成患者間歇性低血氧，不僅影響睡眠深度及持續性，亦會激活交感神經系統、增加利尿激素心房利尿肽的分泌、並抑制抗利尿激素的分泌，使得夜間排尿次數增加。有研究表示，AHI是夜間排尿頻率的獨立預測因子，與疾病的嚴重性成正比。
夜尿不僅影響生活 恐導致腦中風、心肌梗塞
于鍾傑指出，研究顯示逾七成65歲以上老年人有夜尿症狀，80歲以上老人每晚夜尿3次以上比例更超過8成。夜尿可能由多種疾病引起，如炎症、良性前列腺增生、膀胱過動、神經源性功能障礙、睡眠障礙、阻塞性睡眠窒息症等，建議若有夜尿症況應及早就醫治療、對症診治恢復健康。
夜尿不是只有晚上跑廁所小毛病，而是會嚴重增加日間疲勞感降低生活品質，夜間起床甚至容易導致長者跌倒、腦中風、心肌梗塞等嚴重的健康問題。亦有報告指出，夜尿多於3次的人較夜尿少於3次的人更易生病。
美國睡眠心臟健康研究會(SHHS)曾指出，阻塞型睡眠窒息症患者，中風機率比起一般健康的人高出近4倍，未來罹患失智症的風險也會大幅提升，呼籲民眾不可輕忽。
50歲以上男夜尿＋打呼＋高血壓 當心高風險
該如何評估自己或枕邊人是否患有睡眠窒息症？周昆達提到，由於睡眠窒息症者睡覺時上呼吸道會塌陷，很重要的表徵是打鼻鼾特別大聲，甚至會有明顯的呼吸暫停。台灣睡眠醫學學會曾統計，近7成國人有打呼困擾，另外也有六成女性表示另一半睡覺會打鼻鼾，其中逾三成是睡眠窒息症的高危險群。
睡眠技師洪曉菁表示，50歲以上男性若有夜尿合併打鼻鼾、白日精神不佳、肥胖、高血壓問題，則為睡眠窒息症高風險族群。若對自身健康或睡眠品質有所疑慮建議盡快前往就醫、安排睡眠檢測了解自身健康狀況。
目前治療阻塞性睡眠窒息症標準方式之一為持續使用正壓呼吸器(CPAP)治療，研究顯示，接受CPAP治療的患者夜尿頻率平均減少了2.28次，透過CPAP暢通阻塞的呼吸道後可改善低血氧狀態，同時也可緩解夜尿症狀。
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