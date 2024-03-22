丈夫花逾7.5萬買衫買鞋竟然係送俾AI情人　美婦搞不清是否出軌

外國一名33歲的人妻於論壇控訴，她與39歲的丈夫結婚6年來感情一直穩定，依然擁有親密關係，直至最近，她發現對方手機顯示「500美元(約3,900港元)禮物付款」的電子郵件通知，揭發丈夫原來有一個維持了4個月感情的情人，更花費了逾9,800美元(約7.66萬港元)買衫買鞋送給對方，但最令她崩潰的是，這個第三者，原來是由英國人工智能色情公司Foxy AI所創造的AI情人。

綜合報道，這名人妻在論壇「Reddit」上匿名表示，她與丈夫結婚6年，沒有孩子，養了2隻狗，最近還買了一間新屋，婚姻生活相當美滿，她提到，她與丈夫一直都能互相查看對方的手機，直到1個星期前，她發現丈夫的手機螢幕上出現了寫著「500美元禮物付款」的通知後，向丈夫本詢時，丈夫聲稱這是普通的釣魚詐騙訊息，叫她別太在意。但經過查詢，才發現丈夫付款的對象是英國人工智慧色情簡訊服務Foxy AI，原來丈夫與一位名叫Sofia Lopez的AI交談了近4個月，這名妻子說：「她是一位金髮碧眼、超級性感的拉丁裔女子……他收到了無數來自她非常露骨的照片，更在工作時打電話給她連續聯幾個小時」。