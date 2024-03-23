俄恐襲11人被捕　倖存女扮死逃過一劫但目睹女孩被殺(有片)

俄羅斯首都莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳周五(22日)遭受恐怖襲擊，先後發生槍擊和火警，增至70人死亡，逾100人受傷。至少5名恐怖分子其後乘車逃逸畫面曝光。有倖存者在醫院憶述，目睹身邊的女孩被殺，恐怖分子放火燒音樂廳。克里姆林宮周六（23日）公布，至今拘捕11人，其中4人直接參與恐襲。
綜合報道，事發在當地星期五晚上8時許，當時觀眾陸續進入音樂廳準備觀賞搖滾樂團Piknik的演唱會。6名身穿迷彩服的槍手闖入大廳內，朝著人群開始掃射，同時丟擲了手榴彈等爆裂物品，引發火警。影片畫面顯示，音樂廳內響徹尖叫聲，民眾衝往舞台方向的出口逃命，期間傳出連串槍聲及爆炸聲。
事發後，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，並稱槍手皆已安全返回基地。媒體公布槍手乘搭一輛白色雷諾(Renault)私家車逃離現場的畫面。不過，克里姆林宮周六(23日)公布，至今拘捕11人，其中4人直接參與恐襲。當地媒體指，當局在布良斯克州蘇拉日斯基區截獲接載槍手前往和離開音樂廳的白色私家車，位置距離白羅斯和烏克蘭邊境只有數公里。車上當時有6人，2人被當場逮捕，4人逃脫，所有疑犯是塔吉克斯坦公民。塔吉克外交部其後指，該國未收到俄羅斯當局確認。
Terrorist Attack in #Moscow— Mohamed Salah (@msbnouni) March 22, 2024
Automatic rifles opened fire inside Moscow's Crocus City Hall, a music venue. At least three people dressed in camouflage opened fire. pic.twitter.com/ThXvkpceJG
倖存者：我倒在地板上一動也不動地裝死
《SVTV NEWS》報道，一名倖存的年輕女性在醫院病床上受訪時憶述事件：她說：「我們看見恐怖分子站在出口時，其中一些人折返，對方開始對人群開槍。我倒在地板上一動也不動地裝死，我旁邊的女孩被殺了」。她還提到，恐怖分子放火燒了音樂廳，並將大門關上，但沒有鎖門。她在四處瀰漫濃煙且周圍空無一人的情況下，設法爬出會場。
They ran in and started shooting at people. I pretended to get shot. A girl next to me was killed.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 23, 2024
A victim of the Crocus City attack is describing her survival. pic.twitter.com/J2IQbVIHub