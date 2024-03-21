加漢出國度假2年回家　竟獲悉自己「已死」

加拿大一名男子在哥斯達黎加渡過2年的悠長假期，但當他回國時，卻收到一封令他畢生難忘的信，因為魁北克政府認為他死去，還要求能抵押其房產以繳付其超速罰款。

綜合報道，34歲男子Nick Fatouros早前結束哥斯達黎加的長假，動身返回加拿大家中，卻收到司法部寄來一封14頁的信件，信中指出，由於Nick Fatouros已死亡，希望能將他的遺產作為抵押，以支付超速罰款。但Nick Fatouros還好好的活著。Nick Fatouros說，當時看完信件令他不禁發笑，他說，2022年確實收到一張超速罰單，但他之後就出發去哥斯達黎加，完全忘記這件事，直至回來後，收到這封信才想起來。Nick Fatouros感到很驚訝，亦慶幸母親沒看到這封信。他解釋，如果是他人在度假，母親打開這封信，相信會被嚇死。Nick Fatouros其後致電政府部門解釋他人還健在。