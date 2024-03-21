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國際
2024-03-21 16:03:00

加漢出國度假2年回家　竟獲悉自己「已死」

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加漢出國度假2年回家，竟獲悉自己「已死」。(X)

加漢出國度假2年回家，竟獲悉自己「已死」。(X)

加拿大一名男子在哥斯達黎加渡過2年的悠長假期，但當他回國時，卻收到一封令他畢生難忘的信，因為魁北克政府認為他死去，還要求能抵押其房產以繳付其超速罰款。

綜合報道，34歲男子Nick Fatouros早前結束哥斯達黎加的長假，動身返回加拿大家中，卻收到司法部寄來一封14頁的信件，信中指出，由於Nick Fatouros已死亡，希望能將他的遺產作為抵押，以支付超速罰款。但Nick Fatouros還好好的活著。Nick Fatouros說，當時看完信件令他不禁發笑，他說，2022年確實收到一張超速罰單，但他之後就出發去哥斯達黎加，完全忘記這件事，直至回來後，收到這封信才想起來。Nick Fatouros感到很驚訝，亦慶幸母親沒看到這封信。他解釋，如果是他人在度假，母親打開這封信，相信會被嚇死。Nick Fatouros其後致電政府部門解釋他人還健在。

他解釋，如果是他人在度假，母親打開這封信，相信會被嚇死。(X) 信中指出，由於Nick Fatouros已死亡，希望能將他的遺產作為抵押，以支付超速罰款。(X)

司法部：官員誤用遺產相對應信件範本

對此，司法部發言人回應，這是「人為錯誤」，因為罰款徵收官員用了跟遺產相對應的信件範本，而不是一般範本，他們對此深表歉意，會再跟Nick Fatouros聯絡溝通。

報道引述律師William Korbatly說法，指有時政府部門會出現這些錯誤，但非常罕見，如果遇到同類事件，建議事主趕快證明自己還活著，因為除了超速罰款，亦有機會影響他的所有，例如繼承權。

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