印度老闆疑在雪糕上自瀆偷加料　畫面曝光遭警方逮捕

印度泰倫加納（Telangana）邦一名雪糕攤販老闆，在攤位後方忘情自瀆，疑似將精液噴到雪糕上，畫面被附近民眾錄了下來，這名老闆也被警方逮捕。

日前社群平台X瘋傳一段影片，印度泰倫加納邦瓦朗加爾地區（Warangal）一名雪糕攤商老闆在攤位後面自瀆，精液和尿液疑似都噴到了雪糕上，影片曝光後引發軒然大波，不少網友都直呼噁心，並且難以信任路邊攤的食品安全。

這段噁心的影片不僅驚動了眾多網友，當地媒體也紛紛報導此事，甚至有報導稱這名老闆在影片曝光後遭到民眾毆打。另外，當地警方得知老闆的誇張行為之後，立刻依公然猥褻罪嫌當場逮捕了這位老闆。

當地食安機構馬上查扣了該攤位的雪糕，將樣本帶回調查，也拘留了不少生產和銷售雪糕的工作人員。然而，那些曾經到這個攤販購買並食用「精液雪糕」的消費者，恐怕心中會留下一輩子難以抹去的陰影。