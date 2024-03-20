微型無人機深入福島損毀反應爐基座 內部設備移位材料變形狀況首度曝光

東電公布無人機在損毀反應爐主要圍阻艙基座內部拍攝到的畫面。(美聯社)

東京電力公司(東電)派出無人機深入福島第一核電廠一座在311海嘯衝擊中嚴重損壞的反應爐內部，無人機拍攝的影像可見設備移位和材料變形，還有許多問題未獲解決，凸顯核電廠除役的任務是何等難巨。

美聯社報道，東電公布微型無人機拍攝的12張照片，這是東電首次從受損最嚴重的一號反應爐主要圍阻艙基座內部拍攝到的畫面，圍阻艙基座位於反應爐芯的正下方。

反應爐底座內部情況曝光

311海嘯重創福島核電廠的冷卻系統，東電一直希望能深入圍阻艙基座這個區域，以檢查反應爐芯和融化的核燃料。東電先前出動機器人仍未能深入此處，上周再派出微型無人機完成為期兩天的調查，並於周一(18日)公布拍攝的照片。