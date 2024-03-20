日本全國出現惡劣天氣交通受阻　警告今晚或出現龍捲風及雷暴

日本氣象部門表示，當地天氣受大氣影響在今明（20、21日）兩日都非常不穩定，其中氣象廳發出警告，表示今晚稍後時間或出現雷暴甚至龍捲風。而受到強風的影響，全日本今日有94班航機延誤，而JR西日本亦表示鐵路服務亦受強風影響延誤。

日本氣象廳表示，寒冷的空氣會在周四從西日本吹到東日本，而受關東以東的低氣壓發展，西日本及北部廣泛地區會出現強風，部份海上會出現危險。當地天氣網站表示，關東地區的大氣狀態極不穩定，東京都內有雷雲發展，今晚稍後將會有雷暴，甚至出現龍捲風等惡劣天氣。