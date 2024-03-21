南韓一個成人影片平台，下月邀請9名日本AV女優，到南韓水原市出席一個活動，並估計會有1萬人入場，然而有關的活動遭受到當地的女權團體的強烈抗議，指活動是「助長對女性性剝削的活動」。

南韓媒體報道，當地的一個成人影片平台，計劃在下月20至21日，於距離首爾約30公里的水原市，舉辦一個與日本AV女優的粉絲交流活動。當中邀請了9位日本的AV女優，包括出席南韓舉行的日本AV活動引起抗議，女優陣容包括明里紬、山岸綺花、美谷朱音、七嶋舞、miru、楓富愛、本鄉愛、小倉由菜、葵伊吹出席。有關的活動其實早在去年12月也曾舉辦，相比當時僅邀請得4名AV女優，今次陣容是更強大，而當時的1日活動就有1,300人入場，主辦方相信今次可以吸引包括日本及台灣遊客在內，逾萬人次入場，故安排了一個可容納有5,000人的會場。

活動除了有Cosplay、清談等環節，據報更會挑選參與的人士上台接受穿上泳裝的女優按摩，而晚上亦會舉行舞會等活動。另外活動亦有特別的VIP及合照門票，可讓參加者與活動女優接觸及合照。