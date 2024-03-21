澳洲周六起收緊學生簽證減移民 IELTS英語測試上調至6分

澳洲周四公布淨移民人數創新高，截至去年9月30日全年所收移民達548,800人，上升60%，推高澳洲整體人口上升2.5%。為降低移民人數，澳洲3月23日(周六)起將收緊學生簽證，包括上調IELTS(雅思)英語測試水平分數要求，一般學生由5.5分上調至6分，研究生則由6分增至6.5分。當局還推出「真實學生測試」，以打擊留學為名工作為實。於3月23日之前的申請不受影響。
當局稱，新措施目的是改善學生的學習體驗，也減少可能的工作剝削；又指澳洲以多元文化和使用多種語言為傲，但移民審核發現「學生英語要求或未能助他們成功」，遂提高IELTS分數要求。若招收國際學生的教育機構違規，將被終止運作。在未來數周，被稱為「幽靈學校」及簽證工廠的提供者將接獲警告通知，當局給予6個月期限讓他們改正。
澳洲收緊學生簽證｜推「真實學生測試」
當局亦推出新的「真實學生測試」，以打擊國際學生以讀書為名，事實上是到澳洲工作。在測試中，學生須回答他們讀書目的和財政狀況等問題，還要作出聲明確認他們明白何謂真實學生。當局亦打擊海外學生以旅遊簽證逃避學生簽證的審查，將增加對旅遊簽證施加「不得延簽」(no further stay)。
新冠肺炎令澳洲封關近兩年，為應付疫後復甦的勞動人口不足問題，澳洲政府放寬海外學生的逗留限制，但卻造成移民「氾濫」，令住屋需求增加推高租金，引來社會不滿。報道指，新增的移民大部分是學生及臨時工作簽證，主要來自中國、菲律賓和印度。