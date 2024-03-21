珍惜生命｜搭熱氣球輕生最後身影　澳男從460米高空墮地嚇壞同籃乘客(有片)

澳洲墨爾本周一(18日)發生一宗恐怖事件，一名乘搭熱氣球的男乘客從高空墜地身亡。另一名乘客意外拍下死者的最後身影，指事發前還見他與駕駛員輕鬆聊天，未料突然跳下，認為明顯是輕生身亡。

綜合報道，死者18日與大約另外10名乘客一起乘搭熱氣球，有乘客在升空過程中拍影片記錄，意外拍下男事主的最後身影，可見他身穿一件棕色外套，在載客鐵籃內站在其他熱氣球乘客旁邊，背對鏡頭右手傾斜，眺望墨爾本地平線。熱氣球升空大約10分鐘後， 男事主突然從鐵籃縱身而下身亡。目睹經過的乘客全都驚恐不已，駕駛員隨即報案。