美國癱瘓女受困梳化12年全身腐爛亡　父母涉過失殺人判監40年

美國南部的路易斯安那州，近年發生了一宗令人震驚的事件。36歲的女子萊西（Lacey Fletcher）的屍體被發現在她家中的梳化上，情況極其可怕。她的全身已經腐爛，長滿了蛆蟲，而身上更是沾滿了排泄物，讓人難以置信。

據當地警方報告，2022年1月，萊西的父母打緊急熱線，指女兒已死。當緊急服務人員進入萊西的住所時，發現了這可怕的景象。萊西的屍體躺在沙發上，周圍散發出令人無法忍受的惡臭。屋內一片混亂，堆滿了垃圾和污垢。