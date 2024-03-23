英國王室｜凱特王妃罹癌獲哈利夫婦「破冰」慰問　查理斯三世：為她感到驕傲

記者陳怡伶／綜合報導
英國威爾斯王妃凱特周四(22日)拍片證實自己罹癌，目前正在接受化療。消息傳出後，英王查理斯三世、哈利王子與其的妻子梅根都表達慰問。
據《路透社》與《BBC》等外媒報道，42歲的凱特透過預錄影片向大眾宣布自己罹患癌症，目前正在進行預防性化療，而家中的3個孩子皆知曉此事。凱特在今年1月接受了腹部手術。雖然白金漢宮曾表示，凱特要到3月底復活節後才會恢復公務，但她的缺席仍在社交媒體上引發了謠言猜測與陰謀論。
凱特在影片中提到自己是在術後發現罹癌的：「我的醫療團隊建議我接受預防性化療，我現在正處於治療的早期階段」。據悉，預防性化療已於2月開始進行。凱特也提到威廉王子在這段艱困時期對她的支持，並請求大眾在她的療程中，給予時間、空間與隱私。
目前也正在接受癌症治療的查理斯三世透過白金漢宮發出聲明表示，他對凱特的勇氣感到非常驕傲。查理斯三世說，自己與卡米拉王后將在這個艱難時刻，繼續向這個家庭提供愛與支持。
另外，移居美國的哈利王子和妻子梅根也發聲明慰問：「我們祝福凱特能順利康復，她的家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下這樣做」。
《紐約郵報》報道，消息人士透露，哈利與梅根事前對凱特罹癌一事毫不知情，他們也是在消息曝光後，才與大眾同時得知。「他們事前完全沒有收到消息，說明他們此前的行為已造成了無法彌補的傷害，王室對他們的信任早已破滅，並正與他們保持距離」。
除此之外，英國首相辛偉誠發布聲明提到，凱特王妃自1月接受手術以來「飽受世界各地媒體與社群媒體的不公平對待」，並讚揚凱特透過影片公開證實罹癌的表現「勇氣十足」。美國白宮發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)也在記者會上表達總統拜登的慰問。
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