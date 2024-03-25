英國王室｜患癌查理斯驚爆「康復時間較想像長」感沮喪

菲利浦斯訪問澳洲期間，接受了當地天空電視台的訪問。他談到查理斯三世的康復情況：「我認為他非常沮喪(he's hugely frustrated)。他對於不能做他想做的一切感到沮喪」。

英王查理斯三世妹妹安妮公主的長子菲利浦斯(Peter Phillips)透露，查理斯三世對自己癌症康復的速度較預期長感到「沮喪」，更想不聽醫囑，盡快返回工作崗位。

菲利浦斯強調，查理斯「非常務實」，「他明白自己在一段時間內，需要專注於自己(的健康)」，「但同時，他也不斷催促侍從及所有人，包括他的醫生及護士，問『我可以做這個、我可以做那個嗎？』」

菲利浦斯表示︰「我認為最重要的資訊是，他顯然非常渴望返回正常狀態，並可能對康復時間稍長於他所希望的感到沮喪(he's probably frustrated that, recovery is taking a little longer than probably he would want it to)。」

王室於今年2月公布75歲查理斯三世患癌，但未透露是哪一種癌症，僅稱是在接受前列腺肥大相關治療期間發現、並非前列腺癌，已開始接受治療。