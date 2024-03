英國王室｜患癌查理斯驚爆「康復時間較想像長」感沮喪

菲利浦斯表示︰「我認為最重要的資訊是,他顯然非常渴望返回正常狀態,並可能對康復時間稍長於他所希望的感到沮喪(he's probably frustrated that, recovery is taking a little longer than probably he would want it to)。」

王室於今年2月公布75歲查理斯三世患癌,但未透露是哪一種癌症,僅稱是在接受前列腺肥大相關治療期間發現、並非前列腺癌,已開始接受治療。